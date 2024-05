Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 maggio 2024: Deacon vuole risposte ma Sheila lo sconvolge!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 27 maggio su Canale5. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Deacon vuole risposte da Sheila. Ama davvero Bill o lo sta solo usando?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 27 maggio 2024, alle ore 13.50, Deacon vorrà spiegazioni immediate da Sheila. Lo Sharpe chiederà alla Carter se i suoi sentimenti per Bill sono reali e se davvero, come gli hanno detto, lei sia sinceramente innamorata dello Spencer. Il barista, ora proprietario de Il Giardino, rivelerà alla rossa di credere che lei abbia solo approfittato del momento e che stia usando il magnate per avere la libertà che da tempo cerca e per ottenere il potere che ha sempre voluto. La risposta della criminale lo lascerà senza parole e totalmente incapace di reagire. Ecco cosa succederà.

Anticipazioni Beautiful: Sheila rivela a Deacon che sta con Bill

Dopo il confronto con Brooke, conclusosi con le minacce della Logan, Sheila si è convinta di aver battuto tutti i suoi rivali e di poter, finalmente, godersi la pace e la tranquillità di Villa Spencer. Prima però deve regolare dei conti rimasti in sospeso. La Carter si è diretta a Il Giardino per incontrare Deacon, l’uomo che le ha salvato la vita e che le ha promesso di stare per sempre dalla sua parte. La rossa ha scoperto con grande felicità che il suo amico è riuscito a comprare Il Giardino come ha sempre desiderato e si è congratulata con lui. Ha però dovuto rivelargli di essere tornata da lui solo per una breve visita. Dovrà infatti tornare da Bill, con cui ora fa coppia fissa.

Beautiful Anticipazioni: Deacon chiede a Sheila se ami veramente Bill

Deacon era già al corrente della relazione tra Sheila e Bill ma sentirselo dire dalla diretta interessata ha avuto un altro effetto, molto più forte. Lo Sharpe le rivelerà di non essere del tutto certo che lei sia davvero innamorata dello Spencer e di pensare che abbia solo approfittato del momento e del grande potere che il magnate ha e avrà sempre. Per l’ex barista la rossa si è legata al padre di Liam esclusivamente per un proprio tornaconto e non certo per un sentimento puro e sincero, nato all’improvviso. Ma la risposta della sua amata alle sue domande, non gli darà per nulla soddisfazione… anzi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila gela Deacon

Sheila riuscirà a non tradirsi e a non mostrare cedimenti davanti alle parole di Deacon. La Carter confesserà allo Sharpe di aver preso la sua decisione e di essere felice accanto a Bill, l’unico uomo che sa amarla per quella che è e che non la giudica per il passato. Per quanto lei e il barista abbiano passato bei momenti e abbiano condiviso una passione e una complicità fuori dal comune – e per cui è grata – il padre di Hope non ha saputo mettere da parte completamente il passato e ha anzi avuto paura di finire lui nei guai, per colpa della presenza della criminale. Nonostante queste gelide dichiarazioni, che lasceranno il padrone de Il Giardino incapace di rispondere, si comprenderà che Sheila è ancora molto attratta dal suo primo salvatore e che per lui prova un forte trasporto, che però dovrà dimenticare velocemente per tornare dal suo nuovo compagno.

