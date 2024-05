Beautiful, Anticipazioni Puntate del 26 maggio 2024: Brooke non molla e giura di distruggere Sheila!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 maggio 2024 su Canale5, Brooke lascerà Villa Spencer ma prometterà di tornare per distruggere Sheila. Intanto per Hope arriveranno cattive notizie. La sua nuova collezione è un flop. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 26 maggio 2024, a partire dalle ore 14.00, ci rivelano che Brooke non mollerà la presa. La Logan rivelerà a Bill e alla sua compagna di non avere alcuna intenzione di rinunciare a riportare lo Spencer a ragionare e di allontanare anzi di distruggere la Carter, una volta per tutte. La bionda sarà pronta ad affilare i coltelli ma riuscirà nel suo intento? Thomas scoprirà che la nuova collezione della Hope For the Future non ha avuto il successo sperato e che Eric e Zende sono preoccupati. Il Forrester dirà a Paris di essere sicuro che presto i suoi gli chiederanno di tornare a lavorare per l’azienda per salvare la linea della Logan.

Anticipazioni Beautiful: Brooke promette a Sheila di distruggerla

Lo scontro tra Brooke e Sheila si concluderà con un nulla di fatto per la Logan. La bionda sarà costretta a lasciare Villa Spencer e a tornare a casa sua ma non prima di aver comunicato le sue prossime intenzioni. La madre di Hope non si lascerà convincere a mollare la presa su Bill e prometterà di tornare in azione prima di quanto si immaginino, per riportare alla ragione il suo ex marito ma soprattutto per liberarsi della Carter, una volta per tutte. Sarà una promessa ma anche una minaccia in piena regola. Ma riuscirà Brooke Logan ad averla vinta su Sheila Carter?

Beautiful Anticipazioni: Brutte notizie per Hope

Brooke dovrà lasciare Villa Spencer con un nulla di fatto tra le mani. La Logan non rinuncerà a voler distruggere Sheila e a voler riportare Bill alla ragione. Ad aiutare la Logan forse ci penserà Deacon, che ha appena scoperto del fidanzamento della Carter con lo Spencer ed è ovviamente sbiancato davanti a questa assurda novità. Lo Sharpe ne parlerà con la diretta interessata quando lei si presenterà a Il Giardino e si complimenterà con lui per i suoi nuovi risultati. L’ex barista le domanderà cosa abbia intenzione di fare e se davvero lo abbia dimenticato. La rossa gli rivelerà di essere ancora molto legata a lui, di ringraziarlo per il bene che le ha fatto ma di aver scelto un uomo che le garantirà sicurezza e agiatezza per il resto della sua vita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope perderà la sua linea?

Hope sarà presto travolta da una notizia molto dura da digerire. Eric e Zende scopriranno che la nuova collezione della Hope for The Future non è stata apprezzata e anzi sono fioccate molte critiche su di lei. I Forrester dovranno correre ai ripari e trovare una soluzione per non farla chiudere. I clienti riveleranno di non aver apprezzato il nuovo stile della linea e Thomas capirà che tutto questo è dovuto alla sua assenza. Il ragazzo dichiarerà a Paris di essere certo che molto presto suo nonno e persino la piccola Logan, gli chiederanno di tornare in azienda per metterci una pezza e salvare il lavoro di Hope dalla rovina. Avrà ragione?

