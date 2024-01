Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 gennaio 2024: Ridge interroga Brooke ma lei nega di aver chiamato i servizi sociali

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge chiamerà Brooke e le chiederà se è stata lei a chiamare i servizi sociali. La Logan negherà ma Thomas non crederà alle sue parole.

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 gennaio 2024, in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che Ridge farà immediatamente una chiamata a Brooke per sapere se sia stata lei a chiamare i servizi sociali. La Logan si affretterà a chiarire al marito di essere innocente e di non aver mai e poi mai potuto fare una cosa simile a Thomas, nonostante non abbia poi così tanta stima in lui. Il Forrester si calmerà ma suo figlio non sarà per nulla convinto che la bionda stia dicendo la verità. Intanto Steffy capirà che Taylor non è felice e scoprirà che sua madre vuole andarsene da Los Angeles.

Anticipazioni Beautiful: Ridge chiama Brooke per sapere se abbia chiamato i servizi sociali

Ridge vuole la verità e si è preparato al confronto con Brooke. Il Forrester non ha dimenticato che la moglie ha parlato di chiamare i servizi sociali qualora Thomas fosse diventato ancora più pericoloso e per questo motivo lo stilista comincerà a pensare che forse sua moglie possa centrare qualcosa in quello che è appena successo. Ridge prenderà il telefono e se ne accerterà immediatamente. Brooke si affretterà a dirgli di non aver fatto nulla di tutto ciò e di non aver fatto la chiamata ma le sue giustificazioni non convinceranno Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Thomas non crede a Brooke

Se non fosse accaduto lo scontro tra Thomas e Brooke e se questo non avesse preso una piega così violenta, probabilmente il giovane Forrester avrebbe creduto all’innocenza della matrigna. Il ragazzo però è sicuro che ci sia lei dietro alla chiamata ai servizi sociali e che non stia dicendo la verità al padre, per non avere problemi con lui. Il Forrester junior cercherà di convincere suo padre a non fare credito alla consorte e di fidarsi invece di lui e delle sue sensazioni. Cosa farà Ridfe?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy scopre che Taylor vuole andarsene

Mentre Thomas cercherà di convincere Ridge della colpevolezza di Brooke, Steffy scoprirà che Taylor vuole lasciare Los Angeles. La Hayes le rivelerà di non essere tornata a casa per avere nuovi problemi con Ridge e visto come si sono messe le cose, forse è il caso che lei lasci la città e si allontani definitivamente. La Forrester non ne sarà per nulla contenta e spererà che sua madre cambi idea anzi cercherà di convincerla a farlo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 gennaio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.