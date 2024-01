Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 gennaio 2024: Steffy corre ai ripari!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy correrà ai ripari e sarà pronta a portare Taylor ad Aspen con lei. Riuscirà a calmare la tristezza della madre? Intanto Ridge sarà deluso e furioso: Brooke non confessa!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 27 gennaio 2024, alle ore 13.45, Steffy farà le valigie per prendere il suo jet per raggiungere Aspen. La ragazza sarà certa che l’aria di montagna schiarirà le idee alla madre e la renderà più calma, portandola persino a cambiare idea sul suo addio a Los Angeles. Intanto Ridge sarà sempre più deluso da Brooke, che continuerà a non confessare di aver chiamato i servizi sociali. Per il Forrester sarà il tradimento più grande.

Anticipazioni Beautiful: Steffy corre ai ripari

Taylor vuole andarsene e Steffy deve correre ai ripari. La ragazza è certa che per sua madre e suo padre ci sia ancora speranza e che non manchi molto al momento in cui Ridge capirà che la donna della sua vita non è Brooke. La Forrester ha così proposto alla madre di seguirla ad Aspen, dove avrebbe comunque dovuto recarsi per decidere se comprare la grande casa in montagna di Bill. Steffy è certa che questo viaggio ripari il cuore ferito della mamma e le dia un po’ di respiro, tale da farla ricaricare e riconquistare fiducia in se stessa. Il momento della preparazione delle valigie non sarà però per nulla piacevole; sarà tanta infatti la malinconia.

Beautiful Anticipazioni: Ridge non ottiene la confessione di Brooke

Ridge non si arrende ed è certo che affrontando Brooke, lei gli dirà in faccia la verità. Il Forrester è sicuro che sua moglie gli dirà di aver chiamato i servizi sociali e che si scuserà per aver messo in pericolo Thomas… ma queste si riveleranno solo illusioni. A colloquio con Brooke, Ridge non avrà nessun tipo di rivelazione anzi finirà per innervosirsi tantissimo per non aver ricevuto quello che tanto sperava di avere. Lo stilista tenterà di spronare la consorte alla confessione senza però affrontare l’argomento di petto e la Logan continuerà a dire di essere molto spaventata per quello che sta succedendo nella loro famiglia ma senza fare alcuna ammissione di colpa.

Anticipazioni Beautiful: Ridge deluso da Brooke

Il fatto che Brooke non confessi e che anzi continui a far finta di essere innocente, turberà Ridge. Possibile che la donna che ha sposato sia così bugiarda e falsa? Nella mente del Forrester cominceranno a farsi largo pensieri e brutti ricordi. Brooke ha già dato prova di non voler affrontare la verità quando questa si potrebbe rivelare spaventosa e stavolta è forse convinta di non doverci neanche pensare, visto che non è al corrente che suo marito e Thomas hanno sentito la registrazione della telefonata alla tutela dei minori. Ridge comincerà a convincersi che la sua compagna di vita pensi di averla fatta franca e che non si preoccupi minimamente del suo errore.

