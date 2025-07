Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 luglio 2025: Steffy mette in guardia Thomas, Xander è tornato!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy correrà da Thomas per informarlo del ritorno di Xander e del suo incontro con Finn. Intanto il dottore vorrà raccontare tutto a Hope.

Le accuse di Xander rimbombano nella mente di Steffy e la porteranno a correre da Thomas per informarlo di quanto sta accadendo. Nella puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester rivelerà a suo fratello dell’incontro surreale tra Finn e l’Avant e gli dirà che l’ex dipendente della maison sta spargendo voci infamanti su di lui, dandogli dell’assassino. Thomas non tradirà alcuna emozione e vedendo la sorella determinata più che mai a proteggerlo, non si lascerà scalfire da nessun ricordo anzi sosterrà la tesi della ragazza che Xander voglia solo vendicarsi e che lo stia facendo nel modo più subdolo possibile. Intanto Finn aspetterà trepidante Hope nel suo studio, desideroso a metterla al corrente di tutto quello che sta accadendo. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 22 luglio 2025: Steffy corre da Thomas per informarlo di Xander

Hope ha illuso Thomas e lui si è convinto che la ragazza lo sposerà, prima o poi. Il ragazzo non vede l’ora che la Logan superi le sue paure e i due possano diventare la famiglia che, di fatto, sono già da diverso tempo. Manca solo l’ufficialità per informare Douglas che i suoi genitori sono finalmente insieme. Il Forrester si accorgerà ben presto di aver riposto male la sua fiducia ma prima dovrà affrontare una questione spinosa che sua sorella gli sottoporrà, piuttosto infastidita. Dopo aver fatto promettere a Finn che non tornerà più sull’argomento Xander, Steffy correrà da lui per informarlo del ritorno dell’Avant e per dirgli che il giovane sta spargendo voci pesantissime su di lui, da cui deve per forza difendersi.

Thomas non si scompone, Xander non vincerà. Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Steffy rivelerà a Thomas quello che Xander ha detto a Finn; gli dirà che il ragazzo è convinto che lui sia l’assassino di Emma Barber. La Forrester sarà indignata e in collera con l’Avant, sicura che il giovane abbia voluto prendersi una vedetta assurda e ignobile contro suo fratello. Steffy accuserà l’ex dipendente della maison di essere un uomo perfido e pieno di rancore, incapace di andare avanti con la sua vita, senza pensare alla vendetta. Thomas – che non ha propriamente la coscienza pulita – non si lascerà spaventare. Vedendo sua sorella così certa della sua innocenza e così determinata a proteggerlo, si convincerà che le cose andranno bene e che nessun errore (o crimine) del passato tornerà a tormentarlo.

Beautiful Anticipazioni: Finn vuole mettere in guardia Hope

Mentre Steffy farà il suo dovere di brava sorella, Finn sarà sempre più convinto di dover avvertire Hope. Il dottore non si fida di Thomas e crede che suo cognato non sia una brava persona. Non sa se sia davvero un assassino ma sarà convinto che Hope debba sapere delle accuse che sono state mosse al suo attuale compagno. Per questo motivo le invierà un messaggio per chiederle di raggiungerlo nel suo studio per parlare di una cosa molto importante. La Logan accetterà il suo invito e correrà subito da lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 luglio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.