Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 luglio 2025: Xander torna a colpire e stavolta sarà brutale contro Thomas

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 26 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Xander racconterà nel dettaglio a Finn cosa è successo tra Emma e Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 luglio 2025, alle ore 14.41 circa, Xander tornerà da Finn e stavolta racconterà al dottore ogni terribile dettaglio sulla morte della povera Emma. Le anticipazioni ci rivelano che l’Avant andrà indietro con la memoria e confesserà al medico come sono andate davvero le cose tra la Barber e Thomas e di come lui abbia tracciato i movimenti dello stilista tramite il GPS della sua macchina. Il medico si convincerà ancora di più che il cognato sia una persona pericolosa mentre Thomas pregherà Steffy con ancora più insistenza di proteggerlo e di non lasciare che suo marito mini la loro serenità famigliare e continui ad accusarlo di essere un assassino. Luna invece si troverà a gestire la corte di Zende. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 26 luglio 2025: Xander racconta tutto a Finn senza tralasciare nessun dettaglio

Finn è sconvolto dal ritorno di Xander e lo sarà ancora di più quando se lo ritroverà di nuovo davanti. L’Avant non ha ancora concluso il suo compito e intende portarlo a termine, soprattutto dopo aver scoperto che il Forrester ha una relazione con Hope e che i due sembrano fare sul serio. Sarà proprio questa rivelazione che lo porterà a raccontare al dottore per filo e per segno gli ultimi mesi passati alla Forrester. Gli dirà di aver dovuto mentire alla Logan e di aver cercato di proteggere Emma ma gli svelerà anche di non aver potuto evitare che la Barber, un’anima pura e sincera, cercasse di informare la Logan dell’imbroglio in cui era caduta. Ma il perfido Thomas ha fatto in modo che la ragazza non parlasse… ma più.

Xander racconterà a Finn dell’incidente di Emma e dell’inseguimento di Thomas, di cui lui è certo visto i dati del GPS che è riuscito ad avere e che purtroppo gli sono stati sottratti. Insomma l’Avant si dirà più che mai certo che il Forrester sia un pericolo e che Hope, come tutti, sia stata ingannata da un perfido assassino.

Beautiful: Luna in balia di Zende

Luna è stata felicissima di avere un invito a cena da parte di RJ ma si è resa conto che a mandarle il bigliettino non è stato il Forrester junior ma bensì suo cugino. La ragazza si è trovata faccia a faccia con Zende che, deluso di essere sempre messo da una parte, ha deciso di combattere per quello che vuole e la Nozawa è una persona che lui desidera accanto a sé. Lo stilista la corteggerà e cercherà persino di baciarla ma la figlia di Poppy resisterà davanti a questo comportamento e ribadirà di essere legata a RJ e di voler stare con lui.

Thomas ha paura che Finn rovini tutto, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Thomas ha chiesto a Steffy di intervenire in suo favore con suo marito e la ragazza gli ha promesso di fare di tutto per sostenerlo. La Forrester è convinta dell’innocenza del fratello e lui è grato di questo. Il ragazzo confesserà di avere però paura che Finn rovini tutto, non solo il suo rapporto con Hope ma anche la serenità famigliare che si è creata intorno a lui. Il giovane confiderà alla sorella di sentirsi gli occhi addosso e di aver già affrontato la questione spinosa di Emma anni prima, con grande sofferenza. Rivivere il passato e gli errori connessi a questa faccenda lo fa stare male e non vuole più sentirsi così. Steffy sarà d’accordo con lui e giurerà di parlare al più presto con suo marito affinché le cose non prendano una bruttissima piega!

