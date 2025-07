Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 luglio 2025: Steffy nega tutto, Thomas non è un assassino!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 20 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy pregherà Finn di non parlare più di Xander ma il dottore sarà troppo in ansia per Hope per chiudere questo discorso spinoso.

Finn è sempre più teso per via dell’incontro con Xander e Steffy dovrà cercare di calmarlo. Nella puntata di Beautiful in onda il 20 luglio 2025, alle ore 14.00 su Canale5, la Forrester rivelerà al marito di essere più che mai convinta che l’Avant voglia solo vendetta e che sia impossibile che suo fratello sia un assassino. Nonostante le rassicurazioni, il dottore continuerà a tremare e a pensare che sia davvero molto strano che un ragazzo, che non ha voluto altro da lui e che avrebbe potuto mettersi in contatto con la famiglia Forrester, abbia accusato suo cognato senza un valido motivo. Ci deve essere sotto qualcosa e lui non lascerà cadere la situazione così senza mettere in allerta Hope. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 20 luglio 2025: Steffy ne è certa, Thomas non è un assassino

Finn trema da quando ha incontrato Xander e in lui si sono fatti largo mille pensieri. Il dottore non si è mai veramente fidato di suo cognato e lo ha sempre considerato un uomo pericoloso e capace di tutto. Sapere però che potrebbe aver ucciso qualcuno lo ha destabilizzato del tutto. Ne ha così parlato con Steffy, speranzoso di capire meglio cosa stia succedendo. La Forrester ha le idee chiare in merito al fratello maggiore e dirà al marito di essere più che mai certa che Xander stia cercando di mettere in cattiva luce il ragazzo per vendicarsi di essere stato cacciato. La ragazza ne sarà più che mai convinta e pregherà il consorte di non tornare più su questo argomento, che è stato per anni fonte di disagio per tutta la famiglia.

Finn terrà Hope al sicuro, ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Steffy non riuscirà a calmare Finn. Il ragazzo sarà sempre più che mai convinto che Thomas sia una persona pericolosa e che Hope sia a rischio. Il giovane penserà infatti che il cognato possa fare del male alla Logan o comunque metterla nei guai. Rattristato di dover dare un dolore alla sua amata moglie, che crede ancora al fatto che il suo fratellone sia cambiato, deciderà di intervenire il prima possibile per mettere la bionda in allarme. Intanto a Il Giardino continuerà l’incontro tra Bill e Poppy. La Nozawa è ormai stata scoperta e non può negare di aver già visto lo Spencer e di averci passato una serata festante.

Beautiful Anticipazioni: Bill e Poppy nuova coppia?

L’incontro tra Poppy e Bill nasconde delle sorprese inaspettate e andrà sempre meglio. I due cominceranno a ricordare il festival in cui si sono conosciuti e saranno molto felici di farlo, visto che entrambi ne hanno un bel ricordo. La donna spiegherà al magnate di aver finto di non riconoscerlo per non creargli dei problemi e lo Spencer le chiederà di potersi rivedere ancora. Tra loro sembrerà scoccare una scintilla inaspettata, con tanto di bacio!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.