Beautiful, Anticipazioni Puntate del 16 giugno 2024: Hope e Thomas con il cuore a pezzi. Douglas non vuole nessuno di loro!

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 16 giugno 2024, Hope e Thomas non riusciranno a credere che Douglas abbia scelto Steffy e non loro. I due avranno il cuore a pezzi ma non potranno fare nulla per far cambiare idea al bambino. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete degli episodi della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda su Canale5 alle ore 14.00, Hope e Thomas non riusciranno a credere che Douglas abbia scelto Steffy e non uno di loro. Negli episodi della Soap vedremo la Logan e il Forrester completamente spiazzati dalla decisione del loro figlio, che non tradirà nessun tipo di pentimento per quello che ha appena detto al giudice. Vista la determinazione del piccolo e la posizione di Steffy, pronta a prendersi cura di suo nipote e a non tradire la sua fiducia, il giudice emetterà la sua sentenza, decretando che Douglas Forrester sia affidato alla zia paterna. Intanto Deacon continuerà a tentate di convincere Sheila a essere sincera con lui e a dirle la verità sul suo rapporto con Bill. Per ottenere quello che desidera, lo Sharpe si lascerà andare a una confessione molto importante: dirà alla Carter di essere innamorato di lei. Nonostante questa rivelazione la rossa non cambierà idea.

Beautiful Anticipazioni: Douglas ha scelto Steffy e non c’è nulla da fare

Douglas ha fatto la sua scelta: andrà a vivere con Steffy. Il piccolo ha preso la sua decisione e l’ha motivata rivelando a sua zia di aver bisogno di lei e di avere fiducia solo in lei, in questo momento. Il bambino è convinto che i suoi genitori non smetteranno mai di litigare e che se lui scegliesse uno di loro, le cose peggiorerebbero ulteriormente. Insomma Douglas confesserà sia al giudice che alla sua amata zietta, di aver preso la decisione che potrà riportare la pace nella sua famiglia e magari spingere Hope e Thomas a capire di doverla smettere con la guerra tra loro. Steffy sarà molto fiera del suo nipotino e il magistrato, colpito dalla determinazione del ragazzino, firmerà la sentenza definitiva.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas distrutti dalla decisione di Douglas

Hope e Thomas non avrebbero mai immaginato che Douglas scegliessero Steffy. Erano convinti che il piccolo avrebbe deciso tra uno di loro e che sicuramente qualcuno ne avrebbe sofferto. Non avrebbero mai pensato di soffrire entrambi, dopo essere stati scartati. La Logan e il Forrester non potranno però fare altro che accettare la sentenza del giudice e prima ancora la scelta del bambino, che li rassicurerà del suo amore ma li inviterà a trovare la pace tra loro, prima di poter pensare a chi affidare la sua custodia. Nel mentre lui starà da zia Steffy, con la sua amata cuginetta Kelly e vedrà Beth grazie a Liam.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon rivela a Sheila di amarla

Deacon è tornato alla carica con Sheila e si è presentato a Villa Spencer con l’intento di convincere la Carter ad allontanarsi da Bill. La rossa non ha però accettato di lasciare la grande casa del magnate e continuerà a ribadire di essere legata a lui da un profondo sentimento. Lo Sharpe continuerà a non crederci e spronerà la donna a dire la verità, una volta per tutte. Per farlo le dirà di aver capito di amarla e di rivolerla al suo fianco. Sheila però non sarà intenzionata ad accettare il suo grande amore… anche se qualcosa in lei sembrerà vacillare.

