Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 giugno 2024: Steffy pronta ad accogliere Douglas ma deve prima dirlo a Finn!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 17 giugno 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo Steffy rivelare a Finn la decisione di Douglas. Intanto Carter sarà molto colpito dalla dolcezza di Katie.

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 giugno 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Steffy tornerà a casa per preparare la stanza di Douglas ma anche per informare Finn della novità. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester non potrà certo tradire la fiducia che il suo nipotino ha riposto in lei ma dovrà parlare con suo marito e prepararlo all’arrivo del bambino nella loro casa. La ragazza si renderà subito conto che il consorte condivide le sue stesse perplessità ma non se la sentirà di tirarsi indietro e di lasciare che il piccolo Forrester rimanga senza nessuno su cui contare. Intanto Carter rivelerà a Katie di essere molto colpito dalla sua dolcezza. Nonostante tutto quello che sta succedendo, la Logan riesce ancora a vedere del buono nelle persone che la circondano e che le hanno pure voltato le spalle.

Anticipazioni Beautiful: Steffy accetta di accogliere Douglas ma…

Douglas ha fatto la sua scelta e Hope e Thomas hanno il cuore a pezzi. Il bambino andrà a vivere con Steffy per disposizione del giudice e la Forrester non si è tirata indietro, convinta di dover rispettare la fiducia che suo nipote ha riposto in lei. La ragazza si appresterà ad accogliere il ragazzino nella sua casa e approfitterà del momento in cui il piccolo e Hope saranno allo chalet, per raccogliere tutte le cose per il trasferimento, per preparare tutto. Steffy dovrà però rivelare a Finn la novità e sarà sin da subito convinta che suo marito avrà le stesse perplessità che attanagliano lei sin dal momento in cui ha saputo di aver ottenuto una così gravosa responsabilità.

Beautiful Anticipazioni: Steffy informa Finn che Douglas vivrà con loro

Steffy ha sin da subito pensato che la scelta di Douglas sarà per lei e Finn un gravoso impegno. Sì perché occuparsi del figlio di Hope e Thomas, a lungo conteso dai due, non sarà un’impresa facile e potrebbe esporli alle critiche e agli attacchi sia delle Logan che, di riflesso, anche di Thomas stesso. Insomma non è una situazione di facile gestione ma la ragazza non se l‘è sentita di tradire la fiducia del nipotino. Appena arrivata a casa, racconterà tutto quello che è successo al marito e gli dirà anche di non aver potuto dire di no a una richiesta d’aiuto così tanto accorata e dolce ma si renderà conto che il suo bel dottorino sarà molto perplesso e persino spaventato da quello che sta per accadere alla loro famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter colpito dalla dolcezza di Katie

Katie non smette di pensare che Bill possa redimersi e possa tornare dalla loro parte. La Logan non ha perso la fiducia nel suo ex marito, nonostante lui abbia più volte ribadito di voler stare accanto a Sheila e di amarla. Carter noterà questa grande fiducia e rimarrà molto colpito dalla dolcezza e dal buon cuore della sua Katie. L’avvocato sarà molto felice di stare accanto a una persona così amorevole e spererà di poterlo fare ancora per tanto tempo. Intanto Sheila continuerà a stare a Villa Spencer ma nel suo cuore cominceranno a farsi largo le parole di Deacon.

