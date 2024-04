Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 aprile 2024: Deacon allerta Sheila. La Carter deve scappare e subito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon informa Sheila che Steffy e Finn sono sulle sue tracce.

Deacon non può permettere che Sheila venga trovata. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 18 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, lo Sharpe cercherà di spingere la Carter a fuggire da Los Angeles il prima possibile, per evitare il peggio. Dopo l’incontro inaspettato avuto con la rossa, Steffy e Finn hanno chiamato Baker e lo hanno invitato a raggiungerli a Il Giardino, per raccogliere la loro testimonianza e per cercare ulteriori prove che la malefica rossa sia ancora a piede libero. E mentre la polizia comincerà a setacciare in lungo e in largo il ristorante – telecamere di sorveglianza comprese – il padre di Hope si sbrigherà ad avvertire la sua malefica ma amata amica.

Anticipazioni Beautiful: Deacon ha le spalle al muro

Finn e Steffy sono pronti a stanare Sheila. I due ragazzi hanno avuto la certezza che la Carter sia ancora viva e non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna, ora che sono vicini a fermarla per sempre. Marito e moglie hanno chiamato la polizia a Il Giardino, dove Steffy ha avuto il suo incontro ravvicinato con la Carter e dove, molto probabilmente, potranno trovare nuovi indizi, che li porteranno a scoprire dove la donna si nasconda. Nel grande calderone delle indagini ci è finito pure Deacon, che si sentirà il fiato sul collo e dovrà fornire a Baker le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del ristorante.

Beautiful Anticipazioni: Deacon costretto a consegnare a Baker le registrazioni della videosorveglianza

Baker raggiungerà Steffy e Finn a Il Giardino, l’ultimo posto in cui Sheila è stata vista. La Forrester e suo marito non avranno dubbi in merito al fatto che la Carter sia ancora a piede libero e probabilmente, mascherata, si aggira da tempo al ristorante. I due cercheranno di capire se Deacon stia mentendo o meno quando dice di non saperne nulla e per vederci chiaro, Baker chiederà al barista di collaborare e di mostrargli subito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del ristorante. Lo Sharpe sarà costretto a fornirgliele ma prima di farlo si precipiterà a fare una chiamata a Sheila, per avvertirla di quanto sta accadendo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon spinge Sheila a fuggire subito dalla città

Dopo aver incontrato Steffy a Il Giardino, Sheila si è data alla fuga e ha trovato rifugio in un motel. Sarà da là che la risponderà alla chiamata di Deacon, che la informerà che la Forrester l’ha riconosciuta e che ora sia lei che Finn stanno indagando con la polizia. Lo Sharpe la spingerà a prendere le sue cose e a fuggire immediatamente dalla città, prima che Baker venga a scoprire ulteriori dettagli su di lei e le scateni contro tutta la sua squadra. Ma la Carter non si lascerà convincere a mollare la presa e giurerà di vendicarsi di Steffy Forrester, la sua spina nel fianco.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.