Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 aprile 2024: Hope si scatena contro Thomas!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope sarà una furia contro Thomas e lo accuserà di aver usato Douglas mentre Deacon pregherà Sheila di costituirsi.

Nelle puntate di Beautiful in onda domenica 14 aprile 2024, a partire dalle ore 14.00 su Canale5, vedremo Hope scatenare la sua furia contro Thomas e accusarlo senza pietà di aver usato Douglas per i suoi sporchi piani. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, faccia a faccia con il Forrester, gli urlerà contro tutto il suo disprezzo e gli dirà a chiare lettere che mai si sarebbe aspettata di ritrovarsi punto e a capo con lui, colpevole di aver ingannato la famiglia un’altra volta. Lo stilista cercherà di calmare la sua amata collega ma senza riuscirci minimamente. Intanto Deacon, sempre più preoccupato per il comportamento di Sheila, tenterà di convincerla a smettere di nascondersi e a costituirsi. La rossa non sarà disposta a dargli retta e continuerà ad aggirarsi per Il Giardino con il suo travestimento, facendo preoccupare non poco lo Sharpe. Intanto Brooke si incontrerà con Carter e gli rivelerà di essere molto contenta del suo rapporto con Katie. La Logan riferirà al Walton di tifare per la loro unione. Bill invece cercherà ancora una volta di convincere Katie a tornare insieme a lui e di dargli quindi un’altra chance.

Anticipazioni Beautiful: Hope sfoga la sua ira

Hope ha ormai capito che Thomas l’ha ingannata e che non solo ha fatto del male a sua madre, facendola accusare di avere chiamato i servizi sociali, ma ha anche cercato di convincerla di essere un uomo cambiato, quando in realtà non è assolutamente così. La Logan è una vera e propria furia e ha colto l’occasione di sfogare la sua ira contro il Forrester, durante il loro primo incontro – dopo il matrimonio saltato – alla Forrester Creations. I due sono faccia a faccia e Hope, nella puntata del 14 aprile 2024, continuerà a urlare contro il suo ex compagno, accusandolo di aver usato Douglas per i suoi loschi fini, senza minimante preoccuparsi delle conseguenze che una simile cosa avrebbe potrebbe avere sul loro figlio. La stilista sarà furibonda soprattutto perché il designer ha imposto al bambino di mantenere il silenzio su una terribile bugia che coinvolgeva tutta la sua famiglia. Insomma Hope non si a quieterà e Thomas non riuscirà a calmarla. Nonostante le sue scuse e i suoi tentativi di spiegare la situazione dal suo punto di vista, il figlio di Ridge non otterrà altro che disprezzo e rancore.

Beautiful Anticipazioni: Brooke rivela a Carter di essere felice che lui stia accanto a Katie

Mentre continuerà la durissima lite tra Hope e Thomas, Brooke incontrerà Carter. La Logan rivelerà al Walton di essere molto felice che lui stia accanto alla sorella e che l’abbia protetta da Bill. L’avvocato la ringrazierà per il suo sostegno e si sentirà pure in imbarazzo quando la bionda gli dirà di tifare per la loro storia d’amore e di sperare che le cose vadano per il meglio. Intanto Deacon, preoccupato per il comportamento di Sheila e tormentato dall’ansia di finire in prigione, pregherà l’amica di costituirsi e di mettere fine a questa agonia. La rossa non lo starà neanche a sentire e continuerà a indossare il suo travestimento per sentirsi libera di andare in giro per Il Giardino.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill ci riprova con Katie

Bill non si è rassegnato ad aver perso sia Brooke che Katie e proverà ad avere una seconda chance con la piccola Logan. Nonostante le promesse di cambiare e di dedicarsi a lei e a Will come mai ha fatto, il magnate non otterrà nulla di diverso dal solito. Katie gli risponderà di volergli molto bene ma di non essere disposta a tornare sui suoi passi, non dopo quanto è accaduto tra loro e non dopo aver sofferto così tanto per lui. La donna farà ovviamente riferimento al fatto che Bill l’ha più volte tradita con Brooke e questo non potrà mai perdonarlo.

