Beautiful: Dopo Roma non sarà più lo stesso per Hope, Liam e Thomas. Siete pronti alle puntate più sconvolgenti della Soap?

Roma cambierà tutto, per sempre! Le prossime puntate di Beautiful porteranno scompiglio tra le famiglie Logan, Spencer e Forrester. Siete pronti a vedere le puntate più sconvolgente e scottanti di questo 2024?

Ci siamo, stanno arrivando! La prossima settimana saremo nel pieno delle puntate di Beautiful ambientate in Italia e dopo Roma niente sarà più lo stesso nelle trame della Soap. A essere travolti dalle novità saranno soprattutto Hope, Thomas e Liam. È chiaro che tra loro si è creato un triangolo amoroso pericolosissimo e presto scopriremo come andrà a finire tra i tre, dopo che la Logan ha dimostrato di aver perso letteralmente la testa per l’affascinante figlio di Ridge che, diversamente da suo marito, sa apprezzarla.

Beautiful: Roma Cambia tutte le Trame della Soap (VIDEO)

Dopo Roma niente sarà più lo stesso. Le trame di Beautiful cambieranno completamente. Scopri cosa succederà guardando il video qui sotto e leggendo le anticipazioni complete della Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Follia a Roma per Hope, Thomas e Liam

Era il luglio 2023 quando vi abbiamo anticipato che nelle puntate americane di Beautiful si stava scatenando una follia a Roma. È passato più di un anno da quando, nei nostri articoli dedicati alle trame statunitensi della Soap, vi abbiamo rivelato che nulla sarebbe stato più lo stesso per Hope, Thomas e Liam e che il matrimonio tra lo Spencer e la Logan avrebbe subito un grossissimo contraccolpo. E ora vi possiamo finalmente annunciare che tutto questo accadrà nei prossimi episodi in onda su Canale5.

Liam è travolto dall’angoscia e per questo motivo coglierà il consiglio di Finn di volare a Roma per fare una sorpresa a sua moglie, dimostrarle di stimare il suo lavoro e fare pace con lei. Peccato che il viaggio che lo Spencer farà, lo porterà a scoprire una verità così tanto dura da essere imperdonabile.

Beautiful: Liam scopre Hope baciare Thomas

Liam scoprirà, tra pochi episodi, che Steffy ha sembra avuto ragione e che davvero Hope ha perso la testa per Thomas. Lo Spencer arriverà a Roma e si dirigerà verso il Colosseo, dove sa che si è diretta sua moglie. Ma proprio quando starà per raggiungerla, la vedrà avvicinarsi a Thomas e scoccargli un bacio sulle labbra. Il mondo di Liam Spencer crollerà completamente e il ragazzo perderà così tanto la testa da fare esattamente la stessa cosa della consorte con Steffy, che si troverà davanti all’improvviso e a cui racconterà tutto, in preda all’ira e allo sgomento. Due baci proibiti nel giro di poco tempo e due situazioni così tanto scottanti da prevedere un ritorno a Los Angeles molto teso e con sorpresa finale. Liam riprenderà il volo subito dopo e farà promettere alla Forrester di non dire nulla della sua presenza in Italia e attenderà la sua fedifraga consorte (senti chi parla!), pronto a regolare i conti.

Beautiful: Hope e Liam sull’orlo del divorzio mentre Brooke e Ridge ritrovano l’amore

Brooke lo aveva predetto: Roma avrebbe fatto la magia. Peccato che questo varrà solo per lei, che ritroverà – vi anticipiamo anche questo – la passione con Ridge, complice un luogo veramente splendido della Capitale Italiana – Il Giardino degli Aranci – che come d’incanto farà capire a due amanti predestinati – sempre che siano loro a essere davvero legati dal destino e non Ridge e Taylor, come abbiamo ipotizzato in questo nostro altro articolo – di dover ritornare insieme, come coppia, a Los Angeles.

E se l’amore trionferà per Brooke e Ridge non si potrà dire lo stesso di Liam e Hope. I due avranno un confronto durissimo a casa e capiranno di non poter continuare in questo modo, soprattutto non dopo il bacio tra la Logan e Thomas. Lo Spencer considererà questo tradimento così tanto grave da non poter perdonare la sua consorte, nonostante lui di tradimenti ne abbia collezionati ben più di uno. La figlia di Brooke sarà ulteriormente delusa dall’atteggiamento del marito, che le chiederà il divorzio e comincerà pure a credere che la loro relazione sia davvero conclusa e non abbia chances, né ora né mai.

E per quanto riguarda Thomas? Bé vi riveliamo che il ragazzo non farà mosse azzardate e lascerà spazio a Hope, chiedendole solo di essere chiara con lui. Sarà una mossa vincente, visto che la Logan inizierà a pensare che l’attrazione per lui possa essere diventata ben altro e che i due possano avvicinarsi talmente tanto da avere una relazione. Hope non riuscirà a comprendere, almeno per il momento, se possa essere una cosa seria ma si lascerà trascinare dalla passione. Il ricordo della magia di Roma e dei suoi romantici e tragici epiloghi rimarrà nella mente di tutti e pure nella nostra, visto che da questo momento nulla sarà più come prima.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.