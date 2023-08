Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 agosto 2023: Hope è felice che Thomas la ami mentre Steffy lascia Los Angeles

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Hope sarà felice di sapere che Thomas la ami ancora mentre Steffy lascerà Los Angeles.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Steffy lascerà Los Angeles senza guardarsi indietro e Liam le assicurerà di appoggiarla qualunque scelta futura farà. Intanto Taylor e Ridge, preoccupati per la loro bambina, cercheranno di farsi forza a vicenda mentre Hope sarà felice di sapere che Thomas ancora la ami ma non si lascerà scappare alcun commento. Intanto Deacon tornerà alla carica con Brooke, che comincerà a essere infastidita dalle pericolose incursioni dello Sharpe a casa sua.

Anticipazioni Beautiful: Steffy se ne va!

Addio Steffy! È questa la frase che risuonerà per le prossime puntate di Beautiful. La Forrester ha deciso di lasciare Los Angeles per un po’ e di fare un lungo viaggio ristoratore, insieme ai suoi figli. Prima di partire ha però dovuto informare Liam e lo Spencer, con grande affetto, l’ha sostenuta in questa nuova avventura solitaria, speranzoso che tutto vada per il meglio. Il figlio di Bill prometterà alla sua ex di accompagnarla in questo lungo percorso, mano nella mano, anche a distanza. Per Steffy sarà un grande sollievo e potrà lasciare la sua casa con molta più serenità. Taylor e Ridge, in ansia, rimarranno in attesa di sapere quale destino sia riservato alla loro bambina. A rincuorare la Hayes e il Forrester ci sarà però la sicurezza che Steffy sia ancora molto amata da Liam e che il ragazzo non lascerà mai il suo fianco.

Beautiful Anticipazioni: Hope felice che Thomas la ami ancora

Hope è di nuovo sola e Thomas è tornato alla carica. Il Forrester ha raggiunto lo chalet per parlare con la Logan e ha scoperto che Liam è in compagnia di Steffy, a casa sua. Nonostante il Forrester sappia il motivo per cui sua sorella ha chiamato il suo ex marito, non è riuscito a trattenersi dal fare qualche frecciatina sul suo ex cognato, scatenando ovviamente un certo fastidio in Hope, che non vorrebbe più sentirsi dire che Liam ama ancora Steffy e che sarà per sempre legato a lei. I due ragazzi cercheranno di non darsi addosso e Thomas ribadirà alla figlia di Brooke di tenere a lei e alla sua felicità. Hope ne sarà molto felice e sulla faccia le comparirà un sorrisetto soddisfatto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke infastidita da Deacon

Mentre Ridge ribadirà a Eric di essere ancora molto confuso sul da farsi, Brooke cercherà di convincere Deacon a non ripresentarsi mai più a casa sua. La Logan dirà chiaramente allo Sharpe di non gradire più le sue incursioni e gli chiederà il favore di non metterla più in una situazione difficile con Ridge. Il padre di Hope non vorrà però mollare la presa e tenterà di farle capire che il comportamento di Ridge è stato impulsivo e ingiusto e lei non meritava un trattamento simile. Intanto mentre Eric e Donna continueranno a frequentarsi, Carter e Quinn chiariranno ancora una volta la loro posizione. Entrambi saranno convinti che nonostante i loro sentimenti, non potrà più esserci nulla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 luglio al 6 agosto 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.