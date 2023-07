Beautiful Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 luglio 2023: Steffy non ha altra scelta. Deve lasciare Los Angeles...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera americana Beautiful, in onda dal 24 al 30 luglio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 24 luglio 2023

Brooke raggiunge l’ufficio di Ridge e vi trova Taylor. La Logan si offre di andarsene ma né il Forrester né la Hayes vogliono che se ne vada. I tre cominciano a parlare dei momenti drammatici che le loro famiglie hanno vissuto in questi mesi e la dottoressa ringrazia la sua vecchia nemica per il supporto che sia lei che Hope vogliono dare a sua figlia. Il discorso si sposta su Sheila e su come abbia potuto uccidere suo figlio. Il ricordo di Finn è l’argomento di cui si parla anche a casa di Steffy. La ragazza è molto felice che Liam sia là per lei, soprattutto quando Baker arriva per riportarle le sue cose e quelle del marito, portate via dalla Carter, per simulare il furto.

Puntata in onda Martedì 25 luglio 2023

Steffy è disperata. Baker le ha riportato le cose di Finn e lei non riesce a darsi pace per aver perso suo marito, l’uomo con cui avrebbe voluto passare il resto della vita. Liam cerca di consolarla e le promette di essere, qualora lo voglia, un padre per il piccolo Hayes. Intanto Li continua a giurare di prendersi la sua vendetta e guardando suo figlio steso sul letto di ospedale, vivo, non vede l’ora che si svegli. Brooke torna a casa e Hope si congratula con lei per essere tornata a lavoro. La Logan senior scopre che Liam è da Steffy e ritorna a pungolare la figlia, dicendole che non si fida che lo Spencer stia a casa della sua ex moglie.

Puntata in onda Mercoledì 26 luglio 2023

Hope non gradisce i commenti della madre e questa volta risponde a tono alle sue insinuazioni. È convinta che Liam stia facendo la cosa giusta e che debba stare con Steffy e i suoi bambini, almeno per ora. Intanto a Malibù, la Forrester ribadisce di voler organizzare una veglia commemorativa per il marito e vorrebbe che Li partecipasse. La donna ha però già detto di non avere alcuna intenzione di farlo e Liam suggerisce a Steffy di richiamarla da lei e di parlarle faccia a faccia, da solo. Li continua a curare Finn e riceve la chiamata della nuora, a cui decide di rispondere, sebbene non sia per nulla contenta.

Puntata in onda Giovedì 27 luglio 2023

Li non ha alcuna intenzionedi dare il suo consenso alla veglia funebre di Finn e anzi guarda con sospetto Steffy, che ha appena concluso un abbraccio con Liam. La donna non sa che lo Spencer sta solo cercando di consolare la sua ex moglie, profondamente ferita e dolorante a causa di quello che è successo. Steffy e Liam rimangono sorpresi dall’atteggiamento scorbutico di Li e la Forrester si lamenta di non ricevere da lei sostengo. Intanto Brooke va a trovare Eric per chiedergli una mano con Ridge mentre Grace pungola un’altra volta Paris affinché cominci una relazione con Zende mentre quest’ultimo affronta Carter, dopo aver saputo della sua relazione con la Buckingham. Il Forrester interroga il suo amico sulle sue intenzioni con la ragazza e lui gli risponde di non poter avere alcuna storia d’amore con lei. L’avvocato non può però rivelargli di essere ancora innamorato di Quinn.

Puntate in onda Venerdì 28 luglio 2023

Grace continua a tormentare Paris ma la ragazza ribadisce di volere Carter, anche se non è sicura che il ragazzo abbia chiuso con Quinn. I suoi sospetti diventano ancora più forti quando trova il Walton e la Fuller insieme. I due si affrettano a dire che non è successo nulla e che è tutto finito ma tra Quinn e Paris si scatena comunque una piccola discussione. Stessa cosa succede a casa di Eric, dove Brooke è arrivata per chiedere aiuto al suocero. La Logan sarò interrotta dall’arrivo di Taylor, che capirà che la sua rivale sta facendo di tutto per portare il Forrester senior dalla sua parte e per convincere Ridge a tornare da lei… ma non ci riuscirà.

Puntata in onda Sabato 29 luglio 2023

Alla Forrester Creations, Thomas chiede perdono a Steffy. Il ragazzo si sente in colpa per quello che è successo e pensa che se avesse rivelato alla sua famiglia del piano di Sheila, a quest’ora Finn sarebbe vivo e sua sorella sarebbe accanto a lui. Steffy non lo accusa di niente e vuole solo trovare la pace. Purtroppo però neanche il lavoro la distrae dai suoi pensieri. Carter raggiunge Quinn in ufficio e si assicura che la sua discussione con Paris non l’abbia fatta innervosire. Il Walton promette alla Fuller che la relazione tra lui e Paris non sarà più un problema. Eric intanto continua la sua giornata romantica e passionale con Donna, al centro benessere del club.

Puntate in onda Domenica 30 luglio 2023

Steffy non riesce a lavorare e nonostante abbia voglia di distrarsi, il pensiero di Finn è sempre un chiodo fisso. La ragazza è distrutta e Thomas, Ridge e Taylor corrono a darle una mano. La Hayes le suggerisce di allontanarsi per un po’ dalla città con i bambini e la Forrester crede che sia una buona idea. Eric e Donna continuano a passare la loro serata insieme ma lo stilista inizia a sentirsi in colpa per quello che sta facendo a Quinn. La Logan, dopo avergli ribadito il suo amore, gli chiede se voglia o meno proseguire con la loro relazione segreta. Intanto Carter rivela a Quinn di avere intenzione di dare a Paris un’opportunità.

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.