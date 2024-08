Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 agosto 2024: Brooke tradisce la sua amicizia con Taylor mentre Hope corre ai ripari!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 agosto 2024 su Canale 5. Nell’episodio della Soap, Brooke si troverà da sola con Ridge e capirà di essere ancora innamorata di lui. Cosa ne sarà della sua amicizia con Taylor? Hope invece tenterà di togliersi dalla testa Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 agosto 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Brooke rischierà di infrangere la promessa fatta a Taylor. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Logan si troverà da sola con Ridge e i due parleranno dei bei tempi passati insieme ma anche del tempo che hanno dovuto affrontare separati. Entrambi saranno molto tristi e capiranno di essersi mancati a vicenda. La Hayes intanto, ignara di tutto, sarà convinta che la sua nuova amica non le volterà le spalle. Hope invece, dopo gli strani sogni fatti su Thomas, cercherà di distrarsi e di convincere il marito di pensare solo ed esclusivamente a lui. La ragazza cercherà di riaccendere la passione e di far sentire amato e desiderato lo Spencer. Peccato che le cose non andranno come da lei previsto.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Ridge pericolosamente vicini

L’arresto di Sheila e il piano orchestrato da Ridge e Bill ha scatenato in Brooke dei sentimenti contrastanti. La Logan è fiera dell’ex marito e deve ammettere che quello che ha fatto, le ha permesso di capire di essere ancora innamorata di lui. C’è però di mezzo la promessa fatta a Taylor e la nuova amicizia con la Hayes. La bionda dovrà rivedere le sue intenzioni quando si ritroverà sola con il Forrester. Lei e lo stilista parleranno degli eventi passati, di quanto si sono amati e di quanto sono stati felici insieme ma si diranno anche di essersi mancati molto in questo periodo. Intanto Taylor, ignara di tutto, sarà convinta che la sua nuova amica rispetterà la loro promessa ma purtroppo capirà molto presto di sbagliarsi di grosso.

Anticipazioni Beautiful: Brooke tradirà Taylor?

L’amicizia tra Brooke e Taylor è in bilico a causa dell’incontro tra la Logan e Ridge. Il Forrester e la sua ex capiranno di essersi mancati molto e quindi di essere ancora innamorati l’uno dell’altra. Questo porterà sicuramente la bionda a rimettere in discussione il patto fatto con la Hayes. La guerra tra le due signore Forrester potrebbe nuovamente scatenarsi. Ma succederà davvero così o Brooke alla fine rimarrà fedele al suo nuovo rapporto con la madre di Steffy e Thomas?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope corre ai ripari

Hope ha baciato Thomas. Si è trattato di un sogno ma per la Logan è un chiaro segnale che Steffy avesse ragione e che lei prova davvero attrazione nei confronti del Forrester. Per la ragazza è un vero problema e non può certo permettere che questo rovini il suo rapporto con Liam. Sebbene lo Spencer non sia stato un grande supporto per lei e l’abbia anzi invitata a rinunciare alla sua collezione solo per stare lontano dal figlio di Ridge, la biondina non ha intenzione di allontanarsi da suo marito nemmeno con il pensiero. Per togliersi dalla testa Thomas e i cattivi pensieri, cercherà di riaccendere la passione con lo Spencer e passerà con lui una serata travolgente, con cui spererà di risolvere tutto. Ma ci riuscirà?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.