Beautiful Anticipazioni Puntate del 29 marzo 2025: Sheila cambia idea, rimarrà a Los Angeles!

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 29 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila pensa di rimanere a Los Angeles e lottare per l'amore di Finn, Hayes e Deacon. Taylor scopre che Hope e Thomas si frequentano di nuovo e inorridisce.

Beautiful ci aspetta sabato 29 marzo 2025, alle ore 14.10 su Canale5 con una puntata ricca di novità. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Deacon organizzerà una serata romantica per Sheila e la Carter cambierà idea sulla sua partenza. La rossa comincerà a pensare che valga la pena rimanere a Los Angeles e lottare per l’amore di un’altra persona, quella che le ha appena confessato di amarla. Intanto Taylor continuerà a spronare Finn ad allontanare la sua madre biologica dalla sua vita e spererà che suo genero riesca a riconquistare sua figlia. La psichiatra, dopo l’incontro con il marito di Steffy, scoprirà di dover affrontare un altro problema, stavolta con Thomas. La Hayes verrà a sapere che tra suo figlio e Hope è scattata di nuovo la passione e che stavolta i due non hanno intenzione di fermarsi.

Beautiful Anticipazioni 29 marzo 2025: Sheila cambia idea e rimane a Los Angeles

Sheila ha scoperto la verità su Deacon e ora tutto per lei è cambiato. Lo Sharpe le ha confessato di essersi innamorato di lei e di averle voluto dare una seconda opportunità, affinché lei riprenda in mano la sua vita e riesca finalmente a essere felice. L’ex barista non può negare di avere dei forti sentimenti per la rossa e ora che lei sa tutto, non può lasciarla andare, non prima di averle raccontato ogni cosa e averle organizzato una cena romantica. Sheila ne sarà entusiasta e lo ringrazierà di nuovo per l’affetto che le dimostra e per la fiducia che lui ha nei suoi confronti. Nessuno è stato così buono con lei come lo è stato il padre di Hope. Per questo comincerà a pensare che valga la pena rimanere a Los Angeles e lottare per stare accanto agli uomini che lei ama e stavolta non saranno solo Finn e Hayes ma anche il suo avvenente salvatore.

Beautiful: Taylor scopre la relazione tra Hope e Thomas

Taylor continuerà a spronare Finn a tenere lontana Sheila e di non permetterle di rovinare la sua famiglia. La dottoressa ha accompagnato Steffy in Europa e sa esattamente cosa pensa. Per questo desidera che suo genero ascolti attentamente i suoi consigli e li metta in pratica. Il dottore ha promesso di fare il possibile per risolvere questa situazione mentre Taylor scoprirà di dover affrontare un altro problema, stavolta con Thomas. La Hayes sentirà Brooke e Ridge parlare della relazione tra il Forrester e Hope e sbiancherà di colpo. La cosa la preoccuperà moltissimo.

Taylor in ansia per Thomas nella puntata di Beautiful

Taylor scoprirà che Hope e Thomas hanno ripreso a vedersi e la cosa la lascerà completamente senza parole. La Hayes se la prenderà con il suo ex e con la Logan per non averle detto nulla e commenterà senza indugi che i due ragazzi stanno commettendo uno sbaglio. La psichiatra avrà paura che suo figlio soffra e che Hope lo stia solo usando. Taylor sarà convinta che la Logan sia solo molto ferita per la fine del suo matrimonio e che si stia lasciando trascinare dagli eventi. Così facendo rischia di illudere il giovane stilista che è da sempre innamorato di lei e che ora rischia di ripiombare in ossessioni del passato, che hanno fatto del male a tutta la loro famiglia.

