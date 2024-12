Beautiful Anticipazioni Americane: Katie e Brooke licenziano Electra. Scateneranno l'ira di Ivy?

Anticipazioni TV

Tutto si complica ulteriormente nelle puntate americane della Soap Beautiful. Katie e Brooke hanno deciso di licenziare Electra, dopo aver visto una sua foto in lingerie - falsa e modificata - sul web. La scelta delle Logan metterà Ivy contro la nuova gestione della Forrester Creations?

Per Brooke, Katie, Carter e Hope potrebbe arrivare il momento di fare i conti con altre due Forrester. Nelle puntate americane di Beautiful le fazioni si stanno creando e la guerra tra le Logan e gli ex direttori della maison di moda – con i loro parenti – sta per cominciare… e sarà durissima! A gonfiare le fila della parte offesa, ovvero quella di Ridge, Eric e Steffy, potrebbero esserci anche Ivy e sua nipote e questo dopo un gesto, molto brusco, da parte delle sorelle Logan: il licenziamento di Electra. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5?

Beautiful Anticipazioni Americane: Electra ignora che il suo stalker sia Remy

Cominciamo con dei dovuti chiarimenti per capire meglio cosa sta succedendo. Vi abbiamo rivelato che molto presto arriveranno dei nuovi personaggi o meglio ritornerà Ivy Forrester insieme a sua nipote, la figlia di suo fratello. Le due ragazze saranno richiamate da Carter, prima del colpo di stato, per dare alla Forrester una nuova direzione. Le “nuove” Forrester, nelle puntate americane di Beautiful stanno prendendo sempre più spazio e la giovane Electra ha cominciato a frequentare Will Spencer, il figlio di Katie. La ragazza ha anche rivelato di essere dovuta scappare da casa sua per sfuggire a uno stalker, che ha modificato alcune sue foto e l’ha umiliata pubblicamente.

Electra non sa che il suo stalker è Remy, il suo giovane amico arrivato a Los Angeles da poco, come lei e che ha cominciato a lavorare a Il Giardino da Deacon. Il ragazzo l’ha seguita e ora vuole a tutti i costi allontanarla da Will e riportarla a casa da lui e l’unico modo per farlo e metterla in cattiva luce con la dirigenza della Forrester e con Katie.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Remy mette nei guai Electra

Remy ha trovato un modo per incastrare Electra e per costringerla a lasciare la Forrester. Ha deciso di umiliarla postando una sua foto in lingerie e facendo sì che Katie la vedesse. La Logan ha ovviamente sgranato gli occhi, spaventata che suo figlio stia frequentando una ragazza di facili costumi, che potrebbe persino mettere in difficoltà la reputazione della Forrester Creations, già abbastanza provata ultimamente, a causa del colpo di stato di Carter. L’ex moglie di Bill ha quindi deciso di procedere come crede sia giusto, ovvero licenziando la ragazza. E ha ottenuto l’appoggio di sua sorella. Brooke è la nuova CEO dell’azienda e quindi le sue parole sono leggi. Nessuno potrà opporsi alla sua scelta di cacciare la povera Forrester, innocente, dalla maison, nemmeno Ivy. Ed è probabile che la cugina di Steffy, vedendo sua nipote trattata in questo modo, senza nemmeno possibilità di spiegare, possa decidere di passare dalla parte della sua famiglia e di sabotare dall’interno i suoi nuovi capi.

Zende e Ivy pronti a sabotare Carter, Brooke e Hope nelle puntate americane di Beautiful?

Dobbiamo fare un appunto necessario. Zende, dopo aver deciso di non schierarsi dalla parte di Carter e Hope, ha raggiunto la sua famiglia per rivelare a Steffy e Ridge di non voler lavorare per la malefica e traditrice coppia. Padre e figlia, e persino Eric, lo hanno pregato di tornare in azienda, affinché almeno una persona fidata continui a lavorarci e magari a riportare alcune succose notizie, che permettano loro di contrattaccare. Zende potrebbe però trovare un alleato alla maison, ovvero Ivy. Delusa dal comportamento di Katie e Brooke, che non hanno manco cercato di avere spiegazioni prima di licenziare in tronco Electra – come proprio loro che si sono indignate del licenziamento di Hope? – potrebbe volersi vendicare e farlo in un modo talmente subdolo da avere una vittoria schiacciante.

E sì Ivy e Zende potrebbero unire le forze per creare una squadra fantasma e spia all’interno della New Forrester Creations, pronti a dare una zampata finale per riportarla nelle mani dei suoi vecchi, e per loro legittimi, proprietari. Ci aspettiamo questa mossa anche se non siamo certi, al momento che accada. Sappiamo solo che il Natale 2024 non sarà di certo molto felice per i Forrester anche se forse capiranno, per la prima volta, di doversi davvero guardare le spalle dai Logan. Povera Donna, che si ritrova in mezzo a tutto questo, senza poter dare ragione a nessuna delle sue famiglie!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.