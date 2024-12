Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Ridge sono condannati. Il loro amore potrebbe finire per sempre!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful serpeggia un dubbio atroce. Ridge e Brooke sembrano arrivati davvero al capolinea, quello definitivo, che ribalterà le trame della Soap. Ma cosa sta succedendo negli episodi presto in arrivo anche su Canale5?

Ridge e Brooke hanno affrontato diverse crisi in questi quasi quarant’anni di Beautiful ma stavolta le cose tra loro potrebbero non sistemarsi. Nelle puntate americane della Soap la situazione è molto tesa e tutto a causa dei piani di Carter e Hope. Il Forrester è furioso contro la piccola Logan e non si è minimamente frenato nell’insultarla, dandole persino della poco di buono. Questo “odio” nei confronti della giovane sta facendo innervosire Brooke, che ha promesso alla figlia di non permettere a nessuno di calunniarla, nonostante quanto ha combinato. Questa promessa potrebbe diventare la causa dell’allontanamento della coppia d’oro di Canale5 che – dopo il loro ultimo divorzio – ha deciso di non risposarsi e potrebbe quindi separarsi molto più velocemente del previsto. Ma vediamo nel dettaglio quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi americani, presto in arrivo anche in Italia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge insulta Hope e vuole vendetta contro di lei

Ridge ha sparato a zero su Hope e stavolta è stato lui a insultare la ragazza. Dopo aver assistito a litigi tra la Logan e Steffy, a cui ha sempre cercato di mettere un freno, il Forrester ha cominciato a dare retta a sua figlia e a pensare che abbia davvero ragione a considerare la sua sorellastra una poco di buono e una donna capace di fare il lavaggio del cervello agli uomini che le capitano a tiro. Lo stilista sino a ora non ha voluto assecondare le riflessioni di sua figlia ma visto quello che ha combinato con Carter, nelle puntate americane di Beautiful, ora non può più negare che Hope Logan sia una persona pericolosa e da allontanare. Perdere il suo migliore amico perché lui, dopo anni, si è accorto di essere innamorato della figlia di Brooke, è qualcosa che Ridge non può accettare e si è convinto che davvero la giovane rampolla delle Logan sia davvero una manipolatrice senza scrupoli. Ed è ora di fargliela pagare.

Beautiful Trame Americane: Brooke promette a Hope di proteggerla dalle calunnie

Quello che ha fatto Hope è veramente terribile. Sinceramente non ci saremmo aspettati un simile comportamento da parte della Logan e abbiamo paura che questo la metta in una posizione talmente scomoda, da non riuscire mai più a recuperare. Brooke è molto preoccupata per lei ma anche questa volta il suo cuore di mamma sta prevalendo. Nelle puntate americane andate in onda negli scorsi giorni sulla CBS, la bionda ha promesso alla sua bambina di proteggerla dalle calunnie e di non permettere a nessuno di dichiararla una poco di buono o una manipolatrice.

Brooke di certo non vuole allontanare sua figlia da lei ma con questa promessa potrebbe impedire che la sua bambina abbia la punizione che merita. Un conto è volersi vendicare di Steffy e Ridge, un altro è volerli truffare in questo modo. Hope merita una lezione ma con sua madre così tanto combattiva siamo sicuri che Ridge incontrerà diverse difficoltà e di troverà a dover discutere con la sua compagna per farle comprendere che ora, più di qualunque altra volta, deve decidere da che parte stare e che la sua decisione avrà delle conseguenze anche gravi.

Beautiful: Ridge e Brooke sono spacciati?

E qui arriviamo al punto. Se Brooke continuerà a difendere a spada tratta Hope, arrivando persino ad accusare Steffy per aver istigato sua figlia al tradimento, stavolta crediamo che Ridge non ci starà per nulla. Il Forrester ha per anni giustificato le azioni dei Logan per amore di Brooke e si è più volte messo contro la stessa famiglia. Ma ora, con una truffa ai suoi danni e a quelli dell’azienda costruita da sua madre ma soprattutto con la perdita del suo migliore amico, il Forrester potrebbe decidere di non scusare mai più la sua figliastra. E vedendo la sua compagna così tanto cieca e incapace di ammettere che la sua pupilla ha sbagliato e di vederne la vera natura, il designer potrebbe dire basta e chiudere il loro rapporto. E le cose potrebbero pure essere più facili di quanto siano mai state. C’è un particolare che non è sfuggito ai fan e che non è certo stato dimenticato da Steffy e Taylor. Brooke e Ridge, dopo il loro ultimo divorzio – dopo l’affare servizi sociali – non si sono mai più risposati. Una cosa piuttosto strana per i due, visto che hanno sempre voluto celebrare la loro unione ogni volta che il destino li ha fatti riunire.

Ridge e la sua compagna questa volta non hanno ritenuto necessario convolare a nozze ma proprio questa decisione potrebbe diventare il capro espiatorio per una situazione ancora più complessa. I due potrebbero riflettere sul fatto che non abbiano sentito questa esigenza e cominciare a pensare che forse quello che desiderano davvero non è stare l’uno accanto all’altra. Una rivoluzione per tutta la Soap, che si è fondata per anni sulla coppia predestinata e che invece potrebbe ora veder cadere uno dei capisaldi di questi quasi quarant’anni di trasmissione. Succederà? Lo scopriremo presto. Per ora siamo convinti che le cose tra loro diventeranno molto complicate ma se arriveranno a lasciarsi lo capiremo solo nei prossimi episodi (forse natalizi) di Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.