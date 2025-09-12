Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 13 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke si presenterà da Thomas e gli intimerà di stare attento alle sue mosse con Hope, che potrebbe spezzargli di nuovo il cuore...

Come prevedibile, Brooke entrerà in azione e nella puntata di Beautiful in onda il 13 settembre 2025, alle ore 14.10 su Canale5, affronterà Thomas per convincerlo ad allontanarsi da Hope, convinta che tra loro non funzionerà e che il Forrester avrà un’altra delusione, che lo porterà a perdere il controllo. Intanto il confronto tra Luna e Poppy, che ha sostenuto che Bill non è il padre della ragazza, verrà interrotto da Finn, che ricorderà con calore, i bei tempi passati con sua zia, quando lei viveva a casa di Li e Jack. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Brooke farà di tutto per fermare Hope e Thomas

Brooke è furiosa e non vuole in nessun modo che Hope continui la sua relazione con Thomas. Visto che sua figlia non ha alcuna intenzione di ascoltarla ed è determinata a proseguire senza darle retta, la Logan deciderà di parlare con il Forrester. Si presenterà da lui in ufficio e andrà dritta la sodo, rivelandogli di essere particolarmente preoccupata per la sua dichiarazione d’amore e per la sua proposta di matrimonio. La bionda pregherà il figliastro di fare un passo indietro e per convincerlo lo metterà in guardia da una possibile, anzi per lei sicura, delusione d’amore. Brooke è certa che Hope stia con il giovane designer solo perché ancora ferita da Liam e non perché realmente interessata a lui.

Poppy nega che Bill sia il padre di Luna nella puntata di Beautiful

Luna insiste e vuole sapere a ogni costo chi è suo padre. La ragazza non sopporta più che sua madre respinga le sue domande e desidera che lei le dica, una volta per tutte, con chi l’ha avuta. Poppy le urlerà che Bill non è il suo papà ma l’atteggiamento della donna tradirà un fastidio tale da non essere molto credibile. Luna intuirà che la sua mamma sta nascondendo qualcosa, probabilmente un segreto che non vuole esca allo scoperto.

Beautiful: Finn interrompe Luna e Poppy

La conversazione tra Luna e Poppy, diventata quasi una lite, verrà interrotta da Finn. Il ragazzo si intrometterà tra sua zia e sua cugina senza volerlo e non comprenderà, per fortuna delle due, quanta tensione c’è tra loro. Il dottore si limiterà solo a preoccuparsi che stiano bene e a scusarsi per l’atteggiamento di Li, che impedisce che la loro famiglia si riunisca. Poi ricorderà con felicità i momenti passati insieme a sua zia, quando lei abitava a casa di sua madre e suo padre. Luna rimarrà molto stupita da questa notizia, di cui non era per nulla al corrente.

