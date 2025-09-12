TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!

Silvia Farris

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 13 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke si presenterà da Thomas e gli intimerà di stare attento alle sue mosse con Hope, che potrebbe spezzargli di nuovo il cuore...

Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!

Come prevedibile, Brooke entrerà in azione e nella puntata di Beautiful in onda il 13 settembre 2025, alle ore 14.10 su Canale5, affronterà Thomas per convincerlo ad allontanarsi da Hope, convinta che tra loro non funzionerà e che il Forrester avrà un’altra delusione, che lo porterà a perdere il controllo. Intanto il confronto tra Luna e Poppy, che ha sostenuto che Bill non è il padre della ragazza, verrà interrotto da Finn, che ricorderà con calore, i bei tempi passati con sua zia, quando lei viveva a casa di Li e Jack. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Brooke farà di tutto per fermare Hope e Thomas

Brooke è furiosa e non vuole in nessun modo che Hope continui la sua relazione con Thomas. Visto che sua figlia non ha alcuna intenzione di ascoltarla ed è determinata a proseguire senza darle retta, la Logan deciderà di parlare con il Forrester. Si presenterà da lui in ufficio e andrà dritta la sodo, rivelandogli di essere particolarmente preoccupata per la sua dichiarazione d’amore e per la sua proposta di matrimonio. La bionda pregherà il figliastro di fare un passo indietro e per convincerlo lo metterà in guardia da una possibile, anzi per lei sicura, delusione d’amore. Brooke è certa che Hope stia con il giovane designer solo perché ancora ferita da Liam e non perché realmente interessata a lui.

Poppy nega che Bill sia il padre di Luna nella puntata di Beautiful

Luna insiste e vuole sapere a ogni costo chi è suo padre. La ragazza non sopporta più che sua madre respinga le sue domande e desidera che lei le dica, una volta per tutte, con chi l’ha avuta. Poppy le urlerà che Bill non è il suo papà ma l’atteggiamento della donna tradirà un fastidio tale da non essere molto credibile. Luna intuirà che la sua mamma sta nascondendo qualcosa, probabilmente un segreto che non vuole esca allo scoperto.

Beautiful: Finn interrompe Luna e Poppy

La conversazione tra Luna e Poppy, diventata quasi una lite, verrà interrotta da Finn. Il ragazzo si intrometterà tra sua zia e sua cugina senza volerlo e non comprenderà, per fortuna delle due, quanta tensione c’è tra loro. Il dottore si limiterà solo a preoccuparsi che stiano bene e a scusarsi per l’atteggiamento di Li, che impedisce che la loro famiglia si riunisca. Poi ricorderà con felicità i momenti passati insieme a sua zia, quando lei abitava a casa di sua madre e suo padre. Luna rimarrà molto stupita da questa notizia, di cui non era per nulla al corrente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione
news VIP Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione
Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"
news VIP Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"
Uomini e Donne: Gianmarco e Cristina ''stanno aspettando per fare il comunicato'', poi tornano in studio
news VIP Uomini e Donne: Gianmarco e Cristina ''stanno aspettando per fare il comunicato'', poi tornano in studio
Beautiful Anticipazioni Americane: Will scopre tutta la verità, Luna è viva e hanno fatto sesso!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Will scopre tutta la verità, Luna è viva e hanno fatto sesso!
Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"
news VIP Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo
news VIP Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo
Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?
anticipazioni TV Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV