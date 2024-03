Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy non ha ucciso Sheila. La donna che ha accoltellato era una sua sosia!

Anticipazioni TV

Si accumulano teorie complottistiche su Sheila Carter e sulla sua presunta morte. Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda negli Stati Uniti, potremmo scoprire che la malefica rossa non è stata davvero uccisa ma che la donna accoltellata da Steffy era una sua amica e sosia. Ma scopriamo insieme cosa potrebbe succedere.

Beautiful si tinge di giallo. Siamo abituati ai colpi di scena nella Soap americana, in Italia in onda su Canale5 ma stavolta potrebbe davvero succedere l’impensabile. Alcune teorie che circolano in questi giorni sul web, rivelano che Steffy non ha ucciso davvero Sheila ma una sua sosia. Ma se fosse vero, come potrebbe essere successo? Analizziamo insieme questa spaventosa quanto intrigante ipotesi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy ha ucciso Sheila e Finn non riesce a perdonarla

Partiamo da alcune certezze. Steffy ha ucciso Sheila o almeno è quello che ha creduto di fare e che pure il detective Baker le ha confermato. La ragazza si troverà ad affrontare tanti problemi a causa di questo impeto d’ira, motivato sia dall’odio verso la sua rivale sia dal desiderio di difendersi dal suo ennesimo attacco. La Forrester verrà accusata di omicidio e dovrà risponderne alla polizia. Ridge e Thomas le staranno affianco mentre Finn le volterà le spalle, furioso con lei per aver ammazzato sua madre. Il dottore non riuscirà a credere che sua moglie si sia macchiata le mani del sangue della sua mamma biologica e la cosa lo spronerà ad allontanarsi da lei e a trovare consolazione in Hope.

Finn abbandonerà Steffy e Liam ne approfitterà per riconquistare la sua ex, facendole capire di aver sempre avuto ragione sul bel dottore che ha sposato. Insomma le cose si complicheranno ulteriormente e Hope si troverà a consolare, come amica o forse qualcosa di più, un uomo che solo lei capisce cosa sta passando.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy ha ucciso davvero Sheila?

Nonostante l’attrice Kimberlin Brown, l’interprete di Sheila, continui a ribadire, sui sociali, di aver lasciato il set e che la sua Carter abbia detto addio alla vita, noi – come tutti i fan della Soap – abbiamo i nostri dubbi e continuiamo ad averli.

A renderci ancora più perplessi sono poi alcuni spoiler e alcune teorie che attualmente circolano sul web e che ci rivelano che Steffy potrebbe non aver ucciso la rossa ma una sua sosia, addirittura una sorella molto simile a lei – forse una gemella – oppure una vecchia amica, sottoposta a un intervento chirurgico per renderla uguale. E la cosa potrebbe saltare fuori da un momento all’altro, lasciandoci tutti di stucco.

Trame e Anticipazioni Americane: Ecco chi potrebbe aver davvero ucciso Steffy

Nel corso delle prossime puntate, la polizia potrebbe scoprire che il corpo trovato a casa di Steffy non è di Sheila. I suoi piedi potrebbero avere dieci dita e non nove come la Carter. Ma circola anche la teoria che la persona accoltellata dalla Forrester possa aver subito un totale cambiamento fisico, comprensivo del taglio di un ditino del piede.

Pare infatti che Sheila abbia convinto qualcuno a prendere il suo posto, per farsi credere morta per sempre e per scatenare Finn contro sua moglie. Sul web ci sono due teorie, basate entrambe sullo strano incontro che la rossa ha fatto prima di recarsi alla casa sulla scogliera. Sheila ha incontrato qualcuno dal suo passato e questa persona potrebbe essere o una sua vecchia amica di Genoa City, di nome Sugar, o addirittura sua sorella Sarah.

Due nomi che per il momento non sono confermati ma che potrebbero spiegare il giallo alla base di tutta questa situazione. Sugar è poi un personaggio apparso nella Soap, anni fa, spietato e svitato come Sheila e persino somigliante nei tratti. Con qualche intervento chirurgico – che in Beautiful non sarebbe strano – avrebbe potuto benissimo prendere il posto della sua grande amica, che non vede da anni. Più subdola ma anche più intrigante l’idea che Sheila possa avere una sorella, persino gemella, con cui scambiare la propria identità e presentarsi di nuovo a Los Angeles impunita. Quale sarà il risvolto definitivo non lo sappiamo ancora ma siamo quasi certi che Sheila tornerà a far paura e che non abbia detto addio ai Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.