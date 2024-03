Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è davvero morta? L'attrice Kimberlin Brown risponde sì ma qualcosa non torna!

Anticipazioni TV

Sheila Carter è davvero morta? La sua interprete, l'attrice di Beautiful Kimberlin Brown, risponde e racconta la verità sul suo personaggio.

Steffy ha accoltellato Sheila e l’ha uccisa. Ma Sheila Carter sarà davvero morta o dobbiamo aspettarci un suo ritorno? A darci qualche indizio su come sono andate davvero le cose e su cosa dobbiamo aspettarci è Kimberlin Brown, l’attrice interprete della malefica rossa. Ecco cosa ha rivelato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila Carter è davvero morta?

La resa dei conti tra i Forrester e Sheila sembra essere arrivata e a liberarsi della nemica numero 1 della famiglia di stilisti, è stata Steffy. La ragazza ha accoltellato la sua rivale e dovrà, nelle prossime puntate di Beautiful, convincere la polizia di aver agito per legittima difesa ma anche salvare il suo matrimonio. Finn sembrerà non riuscire a perdonarla e tra loro scoppierà molto probabilmente una guerra, che porterà al divorzio e forse pure all’avvicinamento di Hope nella vita del bel dottore.

Rimane però una domanda fissa nella nostra testa. Sheila è davvero morta? La Soap americana in onda su Canale5 ci ha abituato a colpi di scena e a resurrezioni inaspettate ed è quindi piuttosto ovvio che ci si chieda se la rossa abbia davvero lasciato questa terra. Sheila potrebbe aver finto la sua morte per mettere Steffy e Finn l’una contro l’altro e questo è altamente probabile. C’è infatti qualcosa che non torna nella modalità in cui si sono svolti i fatti. Perché Sheila si sarebbe gettata contro la Forrester nonostante lei avesse un coltellaccio in mano? Ma soprattutto… chi è la persona del passato che la Carter ha rivelato di aver incontrato prima di tornare a casa e avere uno scontro con la figlia di Ridge? Probabile che ci sia sotto qualcos'altro.

Beautiful: Kimberlin Brown rivela che Sheila è morta!

A sostenere la tesi che Sheila sia morta e che sia arrivato il momento di dirle addio, è la sua stessa interprete, Kimberlin Brown. L’attrice ha ricondiviso molto storie riguardanti la morte del suo personaggio e ha addirittura ringraziato i fan per tutti questi anni passati insieme. In precedenza l’artista aveva postato un video in cui la si vedeva – e si vede ancora – leggere un copione e mettersi le mani nei capelli, spaventata o stupita per quanto scritto.

Ma nonostante questo addio, che potrebbe pure essere temporaneo, non ci convince per nulla. Sheila potrebbe sparire dalle trame per lungo tempo, lasciare che la sua morte venga accertata e che faccia il danno che lei ha previsto. La Carter potrebbe aver architettato tutto per scatenare Finn contro Steffy, stavolta definitivamente, certa che suo figlio non la volesse morta. E ad aiutarla potrebbe esserci qualcuno del suo passato – magari pure il detective Baker, chissà – che le potrebbe aver somministrato qualcosa per farla sembra stecchita. Ricordiamoci che Sheila è un’infermiera e che certe cose sia per la sua professione che per il suo curriculum da assassina, le conosca molto bene.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Addio Sheila… almeno per ora!

Quello che è certo è che Steffy e Finn saranno in guerra e che i due probabilmente divorzieranno. Liam e Hope potrebbero consolarli e potremmo pure rivedere un Thomas pazzo. Di sicuro per un po’ non vedremo Sheila, forse per mesi, forse per anni o forse pure per sempre, per ora non possiamo escludere del tutto questa ipotesi. Kimberlin Brown, come detto, ha salutato tutti e ha pure confessato di essere contenta che a farla fuori sia stata Steffy.

L’attrice sembra certa di non tornare ma gli attori sono molto bravi a fingere cose che non sono e noi attendiamo i prossimi risvolti prima di dire addio per sempre a un personaggio che ha fatto la storia di Beautiful e che è annoverato e lo sarà sempre tra i peggiori cattivi delle Soap Opera.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.