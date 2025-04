Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke lascerà la Forrester e partirà con Nick?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful Brooke potrebbe decidere di lasciare la Forrester, dove ormai si sente un'estranea, e partire insieme a Nick? Succederà davvero? Dovremo salutare la protagonista della nostra Soap di Canale5?

Brooke via dalla Forrester Creations? È un’ipotesi da non scartare. Nelle prossime puntate di Beautiful potremmo vedere la Logan pronta ad abbandonare la maison di moda in cui lavora da sempre per cominciare un’altra vita, altrove, con Nick. Il ritorno del Marone, alcune dichiarazioni della bionda negli ultimi episodi della Soap andati in onda sulla CBS e la relazione – apparentemente molto stabile tra Ridge e Taylor – potrebbero convincere la madre di Hope ad andarsene… forse per sempre. Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Tanti problemi per Hope e Brooke

Ridge ed Eric hanno riconquistato la Forrester. Carter ha capito di aver fatto un grosso errore a tradire il suo amico di sempre e ha deciso di tornare indietro sui suoi passi, restituendo la maison di moda ai suoi legittimi proprietari. La decisione del Walton ha avuto conseguenze nefaste per tutti, soprattutto per Hope, che si è trovata senza lavoro e con tutta la famiglia contro di lei. Solo Deacon l’ha difesa, prendendo a pugni il suo ex amante, colpevole di averla abbandonata. La piccola Logan si sente tradita persino da sua madre, che non se la passa bene come pensa. Brooke è rimasta a lavorare in azienda solo perché ritenuta necessaria per far quadrare il bilancio. La sua linea, la Brooke’s Bedroom, continua a fatturare bene e per Steffy e Ridge è valsa la pena chiudere un occhio sul comportamento della bionda per il bene della Creations. Ma le cose non si sono di certo sistemate.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke rivela a Katie di sentirsi un’estranea alla Forrester

Hope ha insultato Brooke e l’ha accusata di essere una pessima madre, interessata solo a Ridge. La Logan senior si è difesa strenuamente ma è soprattutto rimasta convinta che sua figlia abbia sbagliato a tramare contro la Forrester; per questo tra le due è calato il gelo. Per Brooke non va meglio nemmeno in azienda. Ridge la ignora e questo si ripercuote su tutto il suo lavoro nella maison. Senza stimoli e senza qualcuno che crede in lei, la bionda si sente molto sola. Non aiuta di certo il fatto che Hope sia fuori dai giochi, che Steffy sia incattivita come non mai e che Carter sia in difficoltà, bombardato dalla sexy Daphne.

Brooke sta cominciando a sentirsi un’estranea in quella che era la sua casa. Anche Eric non ha più un grande stima nei suoi confronti e questo la rende molto ma molto nervosa. La stilista di biancheria intima si è confidata con Katie nelle scorse puntate americane di Beautiful e ha rivelato di pensare di lasciare l’azienda per sempre, convinta che la Forrester Creations non sia più casa sua.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke se ne andrà con Nick?

Katie ha spinto la sorella a non pensare nemmeno di lasciare l’azienda e l’ha invitata a stringere i denti e a pensare che presto le cose si sistemeranno. Ma la tensione potrebbe diventare sempre più opprimente e fastidiosa ma soprattutto Ridge potrebbe continuare a preferire Taylor e potrebbe persino pensare di sposarla. A quel punto per Brooke sarebbe veramente un boccone troppo amaro da digerire. Le cose però potrebbero presto cambiare. Come vi abbiamo anticipato in un nostro articolo, Nick Marone sta tornando in città. Il suo rientro a Los Angeles potrebbe risultare una ventata d’aria fresca per la bionda e potrebbe persino riaccendere la fiamma della passione. Sola e abbandonata, Brooke potrebbe lasciarsi consolare da lui e magari partire insieme alla volta di nuove avventure senza pensieri e senza l’assillo dei Forrester. Ma la nostra protagonista sarà davvero capace di abbandonare tutti per seguire un “nuovo” amore? Tutti i presupposti ci sono e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.