Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon prende a pugni Carter per vendicare Hope e il suo onore!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Deacon ha deciso di vendicare l'onore di Hope. Lo Sharpe si è presentato alla Forrester e ha picchiato il Walton. Tra i due sarebbe scoppiato il caos se non fosse stato per... Scopriamo insieme cos'è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Hope ha trovato l’unica persona che farebbe di tutto per lei anche davanti ai suoi sbagli. Si tratta di Deacon, suo padre, che nelle puntate americane di Beautiful ha deciso di vendicare l’onore di sua figlia e di farla pagare a Carter, che le ha spezzato il cuore e non l’ha protetta dai Forrester. Lo Sharpe è arrivato alla Forrester Creations e ha sferrato un pugno in faccia al Walton, scatenando una rissa nello studio di progettazione. Solo l’intervento di Daphne ha scongiurato il peggio. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa è successo e vediamo che conseguenze avrà tutto questo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope si rifugia da Deacon

Hope è spacciata ma soprattutto si sente tradita da tutti. Sua madre non l’ha protetta da Ridge e anzi ha preferito sostenere il Forrester, come sempre ha fatto, mentre Carter le ha voltato le spalle, decidendo di rimanere a lavorare alla maison, nonostante lei sia stata cacciata e nonostante la sua promessa di proteggerla a ogni costo. Dopo la lite con Brooke e dopo averle urlato contro tutto il suo disprezzo – per poi pentirsi e scoppiare in lacrime – la giovane è corsa a cercare sostegno in suo padre e in effetti Deacon è stato più che contento di darle il supporto che lei cerca. Lo Sharpe ha ascoltato lo sfogo della sua bambina e le ha proposto di trasferirsi da lui per avere tutto l’affetto di cui ha bisogno.

Hope non ha potuto accettare una simile proposta a causa della presenza di Sheila a casa del padre ma ha ringraziato il suo papà per le belle parole, quelle che aveva bisogno di sentirsi dire per sentirsi apprezzata e amata. Deacon però non si fermerà alle parole!

Beautiful: Deacon furioso contro Deacon!

Hope ha raccontato a Deacon anche del suo amore per Carter e del tradimento del Walton, che non ha saputo proteggerla nonostante le sue promesse e che ha scoperto baciare un’altra, ovvero Daphne Rose. La Logan ha anche confessato di avere dei grandi rimpianti e di sentire la mancanza di Liam che, nonostante tutto, si è rivelato alla fine l’uomo che le ha dimostrato più amore e comprensione di tutti. Sentire sua figlia così triste e sconsolata ma soprattutto saperla tradita e abbandonata, ha fatto scattare la rabbia nello Sharpe e lo ha spinto a volersi vendicare dell’avvocato, braccio destro di Ridge, con cui a onor del vero non ha mai avuto un buon rapporto. Per questo motivo si è scapicollato alla Forrester Creations per dirgliene quattro e dargliene altrettante.

Deacon picchia Carter, Daphe deve intervenire. Ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Deacon si è presentato davanti a Carter con fare minaccioso e lo ha accusato di aver tradito e fatto soffrire sua figlia. Il Walton, punto nel vivo, non è riuscito a trattenere la lingua e ha accusato lo Sharpe di essere stato il primo uomo che ha abbandonato la piccola Logan, finendo più volte in carcere. Infastidito da queste parole, il barista ha stampato un bel pugno – con tanto di mossa di karate – sul viso dell’avvocato, che ha reagito con altrettanta foga. I due avrebbero continuato a darsele se in ufficio non fosse entrata Daphne. La ragazza ha frenato i due uomini e ha invitato il padre di Hope a lasciare immediatamente la maison.

Deacon ha dovuto lasciare la Forrester per evitare di cacciarsi nei guai ma ha promesso a Carter di finire quello che ha iniziato. Lo scontro tra i due uomini avrà sicuramente delle ripercussioni. Ridge si inasprirà ancora di più e non riuscirà nemmeno per un momento a considerare il ritorno di Hope in azienda e la cosa avrà ovviamente delle brutte ricadute su Brooke, che sta cercando di salvare l’onore di sua figlia ma soprattutto la sua carriera. Ma quello che temiamo è che sia Carter a volersi vendicare. Lui e Daphne si avvicineranno sempre di più e per l’avvocato forse arriverà il momento di assestare un bel colpo gobbo alla piccola Logan, che continua a non capire che quello che entrambi hanno fatto ai Forrester è sbagliato e che non prova alcuna empatia per lui, che ha tradito il suo migliore amico e che non ha sopportato il peso dei sensi di colpa. Insomma Hope rischia, a nostro avviso, di finire ancora più isolata e a perdere il controllo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.