Beautiful Anticipazioni Americane: Nick Marone sta tornando! Vorrà riconquistare Brooke?

Anticipazioni TV

Grandi novità in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful. Negli episodi della Soap, in onda nell'estate 2025 negli Stati Uniti - e presto anche su Canale5 - farà il suo ritorno Nick Marone. Ecco tutto quello che ci dobbiamo aspettare.

Grandi novità anzi grandi ritorno nelle puntate di Beautiful. Quest’estate negli episodi americani della Soap rivedremo Nick Marone, uno dei grandi amori di Brooke e Taylor, che farà capolino di nuovo a Los Angeles e potrebbe creare un nuovo triangolo amoroso tra le due signore Forrester. Ma quando lo rivedremo e cosa potrebbe succedere? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Nick Marone sta tornando

Nick Marone sta per tornare. L’attore Jack Wagner ha fatto la sua comparsa sul set della Soap lo scorso 10 aprile 2025, per girare alcune puntate nel ruolo dell’innamorato conteso di Brooke e Taylor. Nelle scorse stagioni, Nick è stato uno dei personaggi più importanti di Beautiful e ha scatenato un vero e proprio putiferio tra le signore Forrester ma anche nella vita di Ridge. Sì perché Dominick è il fratellastro del nostro stilista. Entrambi sono figli di Massimo Marone, con cui Stephanie aveva avuto una relazione segreta. Ridge è stato cresciuto da Eric come fosse suo figlio e la scoperta di non essere veramente un Forrester e di condividere parte del suo DNA con uno degli amori delle sue mogli, è stato un vero e proprio shock.

Nick è stato innamorato e sposato con Bridget e ha avuto un figlio con Taylor, a sua volta ricorsa all’inseminazione artificiale con degli ovuli che, successivamente, si sono rivelati essere della sua rivale. Brooke e Taylor hanno un figlio in comune, che ora abita con il padre e che potrebbe seguirlo in città per salutare e riabbracciare le sue mamme.

Beautiful: Quando rivedremo Nick Marone?

Jack Wagner è tornato sul set di Beautiful lo scorso aprile 2025 e probabilmente le puntate con il suo personaggio andranno in onda a giugno prossimo (2025) negli Stati Uniti. Per venderle in Italia dovremo aspettare l’estate o anche l’autunno 2026. Su Canale5 la Soap ha un ritorno di poco pià di un anno e quindi saremo costretti ad aspettare. Nick aveva fatto una piccola comparsa – in quel caso si era trattato di un sogno di Brooke – nel marzo 2022 mentre questa volta sembra che gli sia stata riservata una storyline. Non sappiamo per quanto rimarrà, probabilmente non farà parte del cast fisso ma tutto potrebbe cambiare e sappiamo quanto le cose, a Villa Forrester, mutino da un momento all’altro.

Nick Marone pronto a riconquistare Brooke… o Taylor? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate di Beautiful in onda sulla CBS

Ma perché Nick Marone torna proprio ora? Bé perché Brooke è single e Ridge sta con Taylor. Copione già visto ma stavolta le cose stanno durando più del solito. Il tradimento di Hope – e la poca lungimiranza di Brooke – hanno messo Ridge contro le Logan e stavolta pare proprio che lo stilista abbia riacquistato la sintonia con la Hayes. E probabilmente le cose continueranno così sino all’estate, soprattutto perché Brooke non sta smettendo di chiedere al suo ex di perdonare sua figlia, che stavolta l’ha fatta davvero un po’ troppo grossa.

E con Brooke sola, Nick potrebbe essere l’uomo ideale per lei. Diciamolo, Marone è stato il vero rivale di Ridge. Nemmeno Bill è stato così tanto capace di stregare la Logan, che con il fratello del suo ex innamorato ha trovato stabilità e molta serenità, diversamente che con il Forrester e lo Spencer. Ed è proprio lui che ha sognato di riabbracciare tempo fa. Insomma Nick Marone potrebbe essere davvero pronto a riconquistare la sua innamorata ma vorrà davvero rimanere a Los Angeles? Colpi di scena in arrivo nella Soap o solito tram tram, che ci farà dire “Ancora tu, ma non dovevamo vederci mai più?”.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.