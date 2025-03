Beautiful Anticipazioni Americane: Hope insulta Brooke, l'accusa di considerarla un errore e la vuole schiaffeggiare!

Anticipazioni TV

Volano insulti tra Hope e Brooke. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che tra madre e figlia è arrivato il momento del confronto, un duro faccia a faccia in cui sono emersi dolori e rancori tenuti nascosti per anni. Scopriamo insieme cosa è successo e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Tra Hope e Brooke è scoppiato il finimondo. Rancori e dolori sono emersi prepotenti e dolorosi in uno scontro tra madre e figlia mai accaduto, almeno non in modo così violento. Nelle puntate di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, la giovane Logan ha accusato sua madre di averla abbandonata, di non esserci stata mai stata davvero per lei, di averla considerata un errore e di aver sempre preferito Ridge a tutti i suoi figli. La giovane ha perso il controllo e ha cercato di schiaffeggiare la sua mamma che, per tutta risposta, l’ha cacciata di casa. Ma cos’è successo e come è finita questa situazione assurda? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope tradita, umiliata e di nuovo sola

Hope è spacciata anzi proprio silurata. La Logan è stata licenziata in tronco dalla Forrester esattamente come aveva previsto. Steffy non ha avuto alcuna pietà e non le è importato dell’accordo, verbale, tra Carter, Eric e Ridge che, invero, non hanno fatto nulla per fermare la mora e hanno lasciato che prendesse lei la decisione di cacciare la giovane Logan e tenesse invece Carter e Brooke in azienda, confermando che almeno loro hanno fatto qualcosa di utile nonostante e durante il loro tradimento.

Hope si è ritrovata senza lavoro ma anche con la consapevolezza di non potersi fidare di Carter. La ragazza ha allontanato il Walton, delusa da lui, nonostante le promesse del ragazzo di mantenere la parola data, ovvero di starle vicino e di salvare il loro amore. L’avvocato si è ritrovato messo alla porta e in lui ha cominciato a farsi strada l’idea che veramente Hope lo abbia voluto accanto solo per i propri scopi ma lo vedremo ancora interrogarsi sui suoi dubbi.

Beautiful: Hope accusa sua madre di averla abbandonata

Carter non è ancora certo che Hope lo abbia usato come Ridge, Steffy e Daphne continuano a dirgli ma è sicuro che la sua relazione con la Logan non sarà più la stessa e forse proprio Hope non sarà più la stessa persona. La giovane, ormai disperata, si è scagliata anche contro sua madre che, a suo dire, invece di difenderla dalle accuse dei Forrester e lasciare l’azienda per mostrarle solidarietà, è rimasta ferma e ha lasciato che Steffy la licenziasse.

Hope ha accusato Brooke di aver sempre preferito i Forrester e Ridge a lei e ai suoi fratelli e di essersi persino umiliata per stare accanto a un uomo che, alle prime avvisaglie di pericolo e crisi, è sempre corso tra le braccia di un’altra ed è proprio là che sta ora. Brooke si è difesa da queste accuse e ha ribadito alla figlia di essere molto delusa da lei e dal suo comportamento ma soprattutto dal fatto che non si renda conto di aver preso delle decisioni sbagliate e non si penta di queste. La Logan senior ha puntato il dito contro la giovane, imputandole di non essersi comportata bene né con Thomas né con Liam né con Douglas né con Carter e di aver spronato il Walton a un colpo di stato squallido, che ha causato la fine della sua relazione con Ridge, il suo grande amore.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope cerca di schiaffeggiare Brooke ma Katie la ferma

Lo scontro tra Hope e Brooke è stato osservato, con grande preoccupazione, da Katie. Questo episodio si è svolto nella puntata speciale di Beautiful, girata da Heather Tom, e ha visto le Logan più che mai infuriate. Hope ha perso il controllo, tanto da accusare la madre di averle dato il suo cognome perché non in grado di affrontare il peso dei suoi errori, anzi la ragazza si è definita il grande errore di Brooke (Deacon al momento del concepimento di Hope era sposato con Bridget) e dopo che sua madre ha perso quanto lei il lume della ragione e l’ha invitata a uscire da casa sua, cacciandola in malo modo, si è avvicinato a lei, come una furia, pronta a schiaffeggiarla. Katie è intervenuta per fermare la nipote e lo ha fatto giusto in tempo, prima che la giovane si lasciasse andare a un atto terribile. L’intervento della zia ha fatto ragionare Hope, che si è lasciata andare tra le braccia di sua madre, in un pianto a dirotto e chiedendo perdono per il suo comportamento ma anche confessando di sentirsi distrutta e ormai certa di aver perso tutto.

Quanto avvenuto sottolinea la delicata situazione che si è creata nella famiglia Logan e quanto Hope possa essere presto costretta a prendere delle decisioni importanti anzi fondamentali per la sua vita, che potrebbero portarla o a pentirsi per tutto quello che ha fatto o a diventare la nuova cattiva della Soap.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.