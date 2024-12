Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha un piano per restituire la Forrester a Ridge ma Natale è ormai compromesso

Anticipazioni TV

Brooke non ha veramente tradito Ridge ma le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la Logan non farà in tempo a informare suo marito del piano che ha in mente. Sarà un Natale molto complicato quello che vedremo nella Soap e i Forrester e i Logan saranno per la prima volta, dopo tanto tempo, separati.

Sarà un Natale molto particolare quello che passeranno i Forrester e i Logan, negli Stati Uniti. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che le famiglie di Ridge e Brooke saranno separate e la colpa sarà di Hope, Carter ma anche di Brooke. Quest’ultima in realtà non farà in tempo a chiarire la situazione con il suo compagno, che si convincerà di aver ricevuto una pugnalata alla schiena fortissima, la più terribile che abbia mai ricevuto in vita sua. Ma cosa sta accadendo? Scopriamolo nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke non ha veramente tradito Ridge!

Brooke ha pugnalato Ridge alle spalle ma vogliamo dirvelo subito: è tutta una finta! La Logan sta fingendo e in realtà non ha nessuna intenzione di sostenere il colpo di stato di sua figlia e Carter ma vuole restituire la leadership a Ridge. La bionda ha organizzato un piano per mettere fine alla pazzia del Walton e per metterlo in pratica ha dovuto accettare il ruolo di CEO dell’azienda e dichiarare a tutti, via social, la novità. Brooke lo ha confessato a Zende ma peccato che non lo abbia ancora fatto con Ridge, prima di dichiarare tutto in diretta. E questo per lei è diventato un problema molto difficile da risolvere e che la costringerà a doversi tenere lontana da Villa Forrester per Natale.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Ridge e Brooke lontani per Natale

Ridge non ha potuto certo capire quali fossero le vere intenzioni di Brooke e ha quindi visto solo sua moglie sferrargli un attacco a sorpresa, anzi una vera e propria pugnalata alle spalle. Dopo la loro terribile discussione, in cui la Logan non ha smesso un attimo di difendere Hope e di confermare di pensare che la colpa sia in realtà tutta di Steffy, il Forrester ha letto la dichiarazione della bionda come l’ennesima conferma che lei sta dalla parte della figlia, qualunque cosa succeda. E ora che è lontano da casa sua, deciso a non fare ritorno nella dimora che condivide con la compagna, per non respirare aria contaminata dalla sua figliastra traditrice, è ovvio che il chiarimento tra loro è difficile. Si preannuncia quindi un Natale da separati e un’atmosfera un po’ meno gioiosa di sempre.

Trame e Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Un Natale complicato per i Forrester e i Logan

Ridge si è rifiutato di vivere nella sua casa per via della vicinanza di Hope e avrebbe sinceramente voluto che la ragazza lasciasse il suo chalet, situato all’interno della grande proprietà dei Forrester. Va da sé che non accetterà mai e poi mai di festeggiare il Natale con lei, che vorrà stare accanto – sicuramente - a Carter. Con il tradimento di Brooke le cose sono poi peggiorate. I Forrester e i Logan vivranno quindi la notte più magica dell’anno separati. Eric e i suoi si riuniranno nella grande Villa mentre Brooke e le sue sorelle, pure Donna, staranno a casa della Logan. A loro si unirà probabilmente Bridget, che per le feste torna sempre dai suoi genitori. Possibile che quest’ultima e Donna facciano avanti e indietro dalle due case, ricordiamo che sono vicine, ma certo è che né Brooke né Hope saranno ben accette. E stavolta siamo certi pure che nemmeno il suono del pianoforte suonato da Eric salverà il tutto.

Sarà un Natale un po’ atipico, con due fazioni ben precise, che si scateneranno senza ombra di dubbio dopo le feste, in una guerra senza esclusione di colpi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.