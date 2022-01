Beautiful Anticipazioni 21 gennaio 2022: Hope frena Thomas "Amo solo Liam!"

Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni: Steffy consiglia a Liam di parlare con Hope

Steffy c'è sempre stata per Liam, i due sono indissolubilmente legati, non condividono solo la gioia di essere genitori, ma anche una grande sintonia e un profondo affetto. Così, quando lo Spencer correrà dalla Forrester, convinto di aver visto sua moglie baciare Thomas, Steffy sarà pronta ad ascoltarlo, sostenerlo e consolarlo. Presi dal momento però, i due andranno ben oltre il semplice abbraccio consolatorio, inaspettatamente infatti, finiranno prima per baciarsi, poi per condividere il letto. Il risveglio, dopo una notte di sofferenza e passione, sarà difficile e imbarazzante, ma Steffy cercherà di prendere in mano la situazione e consiglierà a Liam di chiarire con Hope!

Hope chiarisce a Thomas di amare solo Liam, nelle Puntate di Beautiful del 21 gennaio 2022

Thomas, si avvicina a Hope, dopo la serata trascorsa insieme pensa di essere riuscito a far cadere molte delle difese della ragazza. E poi c'è sempre la pericolosa bambola che parla al suo orecchio dicendogli di liberarsi di Liam e fare un passo avanti con Hope. Incoraggiato dunque dall'apertura della Logan e "istigato" dal manichino, deciderà di essere più esplicito. La Logan però frenerà subito le sue avance ribadendo di amare solo Liam!

Beautiful Anticipazioni: Finn preoccupato per Thomas ma lui nega di avere problemi

Dopo che Steffy gli ha rivelato dei timori di Liam, Finn ha deciso di indagare per scoprire se le paure dello Spencer siano o meno fondate. Forte delle sue competenze in ambito medico, ha interrogato prima Thomas e poi Hope. E' dopo la chiacchierata con la ragazza però che ha tratto le sue conclusioni e deciso di parlare più approfonditamente con il cognato. Effettivamente, il dottore ha notato che, negli ultimi tempi, Thomas è sempre nervoso e stressato, quando però, preoccupato, cercherà un chiarimento, il Forrester negherà tutto, rassicurandolo di stare bene!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 gennaio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.