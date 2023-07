Zombieverso: arriva su Netflix il primo reality con gli zombie

News Streaming

Disponibile dall'8 agosto in streaming sulla piattaforma una serie d'intrattenimento decisamente inedita, nella quale alcune celebrità coreane dovranno cercare di sopravvivere in una Seoul preda di un'apocalisse zombie.

Certe cose se le possono inventare solo in Oriente. Cose tipo la leggendaria Takeshi's Castle, diventata in Italia Mai dire Banzai, o come Zombieverso, una serie d'intrattenimento davvero inedita che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 8 agosto: un reality-survival show nel quale un drappello di celebrità coreane dovrà cercare di sopravvivere in una Seoul preda di una vera (si fa per dire) e propria apocalisse zombie.

Ma sono finti, direte voi. Sì, certo, però il livello di realismo è davvero molto elevato, come ci dimostra il teaser trailer di Zombieverso che potete vedere qui di seguito (anche perché il team artistico di Zombieverso è lo stesso della serie All of Us Are Dead, e i movimenti degli zombie sono coordinati dai coreografi di Kingdom).





In Zombieverso un gruppo di "sopravvissuti" (tra i quali ci sono attori, rapper, ex giocatori di baseball e altro ancora) dovranno fare squadra per la sopravvivenza, andando in cerca di viveri, trasporti, rifugi e altri elementi essenziali alla loro sopravvivenza, cercando di evitare di essere morsi dagli zombie che sbucano da ogni dove.

E ovviamente, come si diceva in un film di qualche anno fa, "ne resterà soltanto uno".