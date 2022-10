Prova prova sa sa, la risata fa bene: presentato il nuovo Comedy show di Prime Video con Frank Matano

News Streaming

Un progetto molto personale per Frank Matano, che vedeva da ragazzino il format originale americano. È stato presentato il comedy show di Prime Video, Prova prova sa sa, in arrivo il 2 novembre con i comici Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

Improvvisazione pura, ancora di più di LOL. Parola di Frank Matano, conduttore e fra gli autori di Prova prova sa sa, nuovo comedy show dal 2 novembre su Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy, incentrato sull’improvvisazione con un cast fisso formato da 4 comici: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. Sono come i musicisti jazz, che provando prima si sono allineati, conosciuti per poi intonare gli assoli, capendo cosa negli altri faceva ridere. Ognuna delle quattro puntate con un comico guest star: Francesco Mandelli, Valeria Angione, I Soldi Spicci e Corrado Nuzzo.

Ridere fa bene, anche dal punto di vista psicologico, a maggior ragione in un periodo di particolare crisi come quello attuale. Lo rivendicano con forza conduttore e comici incontrando la stampa, che ovviamente si lasciano andare a una serie di battute, dandosi la palla con un’abilità che conferma l’intesa maturata durante la registrazione dello show, avvenuta lo scorso luglio. Far sorridere alleggerisce in un momento che lo richiede. La voce di un comico racconta la realtà in maniera diversa. “I comici sono politici mancati”, insomma, come dice con il suo stile consueto Maccio Capatonda.

C’è stata molta paura di fallire, senza rete e sottoposti a improvvisazioni che li hanno portati lontano dalla loro zona di conforto. Quattro comici con esperienze, stili ed età molto diverse che si sono lasciati andare a contaminazioni nuove. Poi la risata inconfondibile di Frank Matano, lanciata a livello nazionale con LOL, aiuterà senz’altro a far ridere gli spettatori.

Quel Frank Matano ormai attore consolidato, dalla carriera sempre più matura, che si è sentito pronto a portare anche in Italia un format, Whose Line Is It Anyway?, che seguiva con entusiasmo da ragazzino, che vedeva andando a trovare i nonni negli Stati Uniti. “Anche per questo ho fatto questo mestiere”, ha dichiarato. "Ho un legame molto forte con questo programma. Abbiamo preso il materiale americano privandoci dei riferimenti culturali loro. Ho stima profonda dei quattro comici. Il lavoro è stato quello di conoscerli e conoscersi al meglio per poter improvvisare al massimo. È stato magico vederli da vicino continuamente in divenire con i loro sketch. Il mio ruolo è stato capire quando farli finire, mettendo un punto. Ho avuto la tentazione di lanciarmi sul palco anche io, un paio di volte l’ho fatto, ma ho cercato di stare concentrato su di loro”.

Un’improvvisazione nella sua forma più radicale, quella nata “nel Teatro Second City di Chicago, in cui si sono formati alcune delle maggiori celebrità della commedia. L’imporovisazione porta a cimentarsi con stili diversi, anche oltre le cose che ti appartengono, con molta più tensione rispetto a quanto visto nel genere in Italia. Poi c’è l’elemento della spontaneità tipica italiana che aiuta a far ridere. Abbiamo scelto un gruppo eterogeneo, il più diverso possibile che dialogasse però con una comunicazione soprattutto non verbale. Lo si vede nello show come si guardano spesso negli occhi per capire quando erano pronti”.

Prova Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su Whose Line Is It Anyway?, format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Laveson per Hat Trick Productions. Lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 novembre 2022.