Pharrell Williams e Andrea Bocelli dirigono uno storico concerto dal Vaticano, in diretta su Disney+ il 13 settembre

Si esibiranno sul palco Pharrell Williams con il coro gospel Voices of Fire, il Maestro Andrea Bocelli, Karol G, John Legend, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo e altri artisti internazionali.

Per la prima volta nella storia, Piazza San Pietro diventerà il palcoscenico di un grande concerto internazionale: l’appuntamento è fissato per il 13 settembre alle ore 21:00, con la trasmissione in diretta globale su Disney+, Hulu e ABC News Live. L’iniziativa, sostenuta dal Vaticano, conclude la terza edizione del World Meeting on Human Fraternity nell'anno del Giubileo del 2025.

Il concerto, co-diretto da Pharrell Williams e dal Maestro Andrea Bocelli, sarà aperto al pubblico a Roma e unirà musica, riflessione e storytelling visivo in un’unica esperienza. La direzione musicale sarà affidata ad Adam Blackstone, mentre la produzione porta la firma di Jesse Collins Entertainment con la regia di Sam Wrench. Tra gli executive producer figurano Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Nova Sky Stories, Something in the Water, Solina Chau, Mark e Roma Burnett e Kimbal Musk.

Il cast artistico comprende Pharrell Williams insieme al coro gospel Voices of Fire, il Maestro Andrea Bocelli, Karol G, John Legend, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo e altri interpreti internazionali. A rendere l’evento ancora più spettacolare, ci sarà uno show di droni e luci firmato Nova Sky Stories, con immagini ispirate agli affreschi della Cappella Sistina. Non mancheranno inoltre leader della cultura, della diplomazia e dello sport, che condivideranno con il pubblico le loro riflessioni.

“Mettiamo in luce l’umanità attraverso la musica a partire dal cuore stesso della Cristianità e dalla piazza spirituale più importante, raggiungendo il mondo intero con un unico messaggio di fratellanza e pace”, ha dichiarato Andrea Bocelli. Per Pharrell Williams si tratta di “uno dei rari momenti culturali in cui il mondo si ferma e si sintonizza all’unisono. È un messaggio di unione e grazia per tutta l’umanità”. Il Cardinale Mauro Gambetti, O.F.M., ha sottolineato che “la sera del 13 settembre, la fraternità sarà protagonista attraverso il linguaggio universale della musica e attraverso le storie di chi ne ha fatto una scelta di vita. Verranno proposte parole e azioni concrete da portare nelle nostre comunità, in modo che la fraternità non resti solamente un’idea, ma diventi una scelta per trasformare la realtà”.

Questo appuntamento straordinario entra così nella line-up di dirette globali di Disney+ e Hulu, che insieme ad ABC News Live uniranno spettatori da tutto il mondo in una celebrazione senza precedenti di cultura, musica e spiritualità.

