Netflix regala su YouTube 10 documentari e aumenta la beneficenza nel settore, Reed Hasting dona alla ricerca

In piena ascesa in borsa per l'isolamento, Netflix mette in chiaro dieci opere didattiche, sostiene film commission estere e il CEO Reed Hastings dona 30 milioni di dollari.

Netflix regala dieci documentari su YouTube, per assumersi anche un ruolo didattico, oltre a quello dedito all'evasione, già premiato. Il colosso dello streaming, impegnato come vi spieghiamo in basso anche in svariati sostegni economici fuori e dentro il settore, manterrà una posizione di dominio a Wall Street ancora per molto tempo, nell'ambito dell'intrattenimento e nello specifico nell'on demand: anche se in borsa la Disney venerdì aveva recuperato terreno, è assai probabile che oggi la musica cambi, con le notizie riguardanti i vastissimi licenziamenti della casa di Burbank, facendo tornare Netflix in vetta. Fino a venerdì comunque la compagnia gestita dal CEO Reed Hastings viaggiava su un valore di mercato di 185.600.000.000 di dollari, quindi è forse spontaneo aspettarsi omaggi e altre iniziative.

I dieci prodotti distribuiti gratuitamente su YouTube sono in lingua originale con sottotitoli: non siamo riusciti a visionare quelli italiani, nonostante siano teoricamente selezionabili, ma è comunque possibile attivare i sottotitoli in inglese per seguire il parlato. Si tratta di dieci documentari sotto forma di lungometraggi, cortometraggi o miniserie. 13th di Ava Du Vernay discute delle persecuzioni razziali, appunto rifacendosi al tredicesimo emendamento della Costituzione che abolì la schiavitù. Chasing Coral è costituito da riprese in time-lapse della vita dei coralli. Knock Down the House di Rachel Lears si concentra sulle elezioni di midterm del 2018, seguendo quattro donne candidate, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez. I tre corti sono invece Period. End of Sentence (le donne di un villaggio indiano s'industriano per creare e vendere assorbenti), The White Helmets (tre volontari salvano civili tra Siria e Turchia), Zion (su Zion Clark, il wrestler senza gambe).





Le miniserie invece sono Abstract: The Art of Design (il titolo è eloquente, si parla di grandi personalità del design), Babies (quindici famiglie internazionali seguite nel primo anno dei loro figli), Explained (approfondimenti su vari argomenti) e Our Planet (serie sulle rimanenti zone selvagge del nostro pianeta).

La diffusione di questi determinati contenuti arriva dal loro utilizzo didattico già avviato in precedenza, ora reso più fondamentale dall'insegnamento forzatamente online nelle ultime settimane.

Come rivelato da Variety, Netflix sta inoltre sostenendo i suoi dipendenti e le troupe delle sue produzioni interrotte con un fondo d'emergenza da 100 milioni di dollari, che salirà tra poco a 150, onde pagare comunque gli stipendi, almeno sul breve termine, in attesa di capire il da farsi. Netflix sta anche operando donazioni al di là dell'azienda stessa: ricorderete forse il milione di euro alla film commission italiana, ma tre milioni di dollari sono andati anche negli States alla fondazione SAG-AFTRA (sindacato degli attori), all'Actors Fund e al Television Fund. Elenchiamo anche il milione di dollari canadesi all'Actors' Fund of Canada, 1 milione di sterline al British Film Institute, un milione di dollari alla Producers Guild indiana, un milione di euro all'Audiens francese e i 25 milioni di pesos donati all'Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematograficas.

Nel frattempo, Reed Hastings e sua moglie Patty Quillin hanno donato 30 milioni di dollari alla Gavi Alliance, l'organizzazione che si propone di immunizzare nel mondo oltre 300 milioni di bambini entro i prossimi cinque anni, nelle aree più disagiate, contribuendo all'accelerazione per la ricerca di un vaccino contro il Coronavirus. Occuparsi infatti della penetrazione del Covid-19 nelle aree più povere, come diversi studiosi stanno sottolineando negli ultimi giorni, è una chiave per il contenimento del virus ovunque (oltre a essere un atto umanitario).