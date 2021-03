LOL: Chi ride è fuori, ce ne parlano Lillo, Caterina Guzzanti, Ciro e Fru dei The Jackal

News Streaming

Intervista video dei comici Lillo, Caterina Guzzanti oltre a Ciro e Fru dei The Jackal fra i protagonisti di LOL nuovo programma da ridere in arrivo su Prime Video.

Ride male chi ride per primo, nel nuovo show comico per Prime Video, dal titolo significativo e molto attuale: LOL: Chi ride è fuori. Le risate, infatti, non mancano nella versione italiana del format per Amazon nato in Giappone e ora in arrivo in vari paesi europei. In onda il 1 aprile, con le prime quattro puntate, seguite poi una settimana dopo dalle restanti due, lo show rinchiude in una grande stanza, un po' anche teatro con tanto di palco, un gruppo di dieci fra i più divertenti comici italiani. Il tutto mentre nella control room Fedez e Mara Maionchi verificano, mentre si piegano a metà dalle risate, loro possono, così come noi a casa, chi si lascia andare a una risata. Dopo la prima c'è un'ammonizione, con la seconda il cartellino rosso e l'espulsione dalla sala e dalle sei ore di tortura nella non risata

Abbiamo incontrato i comici, cominciamo nel farvi ascoltare Lillo, Caterina Guzzanti, oltre a Ciro e Fru dei The Jackal in questa intervista video.