LOL - Chi Ride è fuori 2: annunciata la data del debutto della seconda edizione!

Prime Video ha comunicato quando arriveranno gli episodi di LOL 2 con un cast di comici tutto nuovo.

Quali e quanti saranno i momenti che genereranno la cascata di meme sui social che porteranno avanti il nostro sorriso per per mesi e mesi? Ancora non lo sappiamo, ma è bene ricordare subito chi sono i partecipant della seconda edizione di LOL Chi ride è fuori che si sfideranno a suon di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Con Mara Maionchi sottratta alllo show da altri impegni, i concorrenti saranno sotto l'occhio attento del game master Fedez affiancato da Frank Matano. Il vincitore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che devolverà a un ente benefico di sua scelta.

LOL Chi ride è fuori 2: la data del debutto del comedy show

Segnatevi il 24 febbraio come il giorno dell'inizio delle risate più fragorose dell'anno. Eh sì, le aspettative sono alte per la seconda seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori visto l'enorme successo della prima. Il comedy show di Prime Video darà in pasto ai suoi abbonati le prime quattro puntate giovedì 24 febbraio per poi chiudere con il gran finale delle ultime due puntate il 3 marzo. LOL: Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.