La mia Decisione, di Andrés Iniesta in arrivo dal 1 novembre in esclusiva free su Rakuten TV

La leggenda del calcio Andrés Iniesta torna con un nuovo documentario originale di Rakuten TV e Never Say Never: La mia Decisione, di Andrés Iniesta, disponibile gratuitamente dal 1 novembre

La mia Decisione, di Andrés Iniesta, il nuovo documentario originale di Rakuten TV prodotto da Never Say Never, arriverà il 1º novembre in esclusiva su Rakuten TV, una delle principali piattaforme di Video-On-Demand in Europa. Dopo il successo di Andrés Iniesta, L’eroe Inaspettato, Rakuten TV lancia un nuovo documentario sul calciatore, che si concentra questa volta sul complesso percorso del recupero post-infortunio.



La mia Decisione, di Andrés Iniesta, è la storia di un rigore che porta la squadra giapponese Vissel Kobe più lontano che mai, ma causa ad Iniesta uno degli infortuni più dolorosi della sua carriera, rendendo per la prima volta reale la minaccia del ritiro.



Il documentario approfondisce l’intero processo di recupero del calciatore, più da vicino che mai, illuminando le paure e le preoccupazioni di Iniesta ma anche il suo orgoglio per i propri traguardi: incontreremo un padre di famiglia metodico, sensibile, vulnerabile e divertente, ammirato da tutto il Giappone.

“Quasi nessuno sa cosa sia realmente successo quando mi sono infortunato”, ha dichiarato Iniesta. “Pochissimi sanno che ho dovuto prendere una decisione molto importante. Valeva davvero la pena continuare a giocare a calcio o era alla fine arrivato il momento di ritirarsi? Valeva davvero la pena continuare a lavorare in silenzio, senza sapere se mi sarei mai completamente ripreso? È stata, forse, una delle decisioni più difficili della mia carriera”.



Una storia sul superare le sfide. Una lettera d’amore al calcio. La mia Decisione, di Andrés Iniesta è l’immagine più recente e completa di una leggenda del calcio, ricostruita attraverso i racconti di prima mano dello stesso Iniesta e della sua famiglia, e l’omaggio di calciatori di fama mondiale come Jordi Alba, Sergio Busquets e David Villa.



La mia Decisione, di Andrés Iniesta è l’ultimo contenuto Original di Rakuten TV; è prodotto da Never Say Never in collaborazione con La Clè Content. Il documentario è diretto da Cibràn Isas e scritto da Marcos López, Raül Llimós e David A. García da un’idea originale di Never Say Never.

La mia Decisione, di Andrés Iniesta sarà disponibile gratuitamente su Rakuten TV in 42 paesi europei a partire dal 1º novembre.