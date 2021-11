Juventus: Bonucci e Chiellini e una stagione da All or Nothing, intervista video

News Streaming

Una stagione cruciale per la Juventus degli ultimi dieci anni, contrastata eppure avvicente, come ci raccontano Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci in un'intervista video sulla docuserie All or Nothing di Prime Video dedicata alla Vecchia signora.

All or Nothing: Juventus è una nuova serie documentaria in arrivo il 25 novembre su Prime Video che ci porta in un viaggio dietro le quinte del mitico, amato e odiato club durante la stagione calcistica 2020-21, seguendone tutti gli eventi più importanti. Le telecamere hanno avuto accesso esclusivo all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, sui giocatori, lo staff e il management.

All or Nothing: Juventus racconta un dietro le quinte particolare, con un accesso inedito, un'annata cruciale per la storia recente della Vecchia signora. La prima non vincente in pieno, dopo nove anni consecutivi di vittoria del campionato. Andrea Pirlo, Paratici, Ronaldo, alcuni dei protagonisti cruciali di questa docuserie non sono più a Torino. Anche per questo dal 25 novembre su Amazon Prime Video sarà interessante scoprire qualcosa in più su una stagione da All or Nothing, per l'appunto.

Guarda All or Nothing: Juventus su Prime Video

Cristiano Ronaldo era veramente disconnesso dal resto della squadra? Ne abbiamo parlato con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, i due grandi veterani della squadra, e anche della nostra nazionle. Ecco la nostra video intervista direttamente dagli spogliatoi dell'Allianz Stadium.