Got Game: è arrivato il primo canale per i gamers - Ecco gli highlights di questo mese

Got Game, il primo canale italiano verticale dedicato al mondo del gaming! Ecco dove vederlo.

E' arrivato da poco sulle molte piattaforme del mercato italiane Got Game, il primo canale italiano verticale dedicato al mondo del gaming. Got Game, che vanta tra i soci fondatori la Playground Ventures Inc., offre la più bella "game experience 24/7" ai fan del genere che potranno usufruire di centinaia di ore di contenuti: programmi sui videogiochi, anime, gamers, prodotti tecnologici e sui più importanti protagonisti del settore; feed live dei più famosi tornei di e-sport; live streaming con i migliori gamers e influencer italiani; ampia copertura delle principali vetrine mondiali dedicate ai gamer; produzioni originali condotte dai migliori e-gamers e cosplayer.

Got Game è ovunque! Lo trovi al canale 174 delle tv Rakuten ma anche al canale 4128 delle tv Samsung e al canale 293 delle tv LG. E presto anche su Pluto Tv e Xiaomi.





Ecco intanto gli Highlights di marzo con i contenuti più interessanti da vedere su Got Game, tra entertainment, clip show, anime e core gaming:

Entertainment: Man at Arms: Art of War, 18 episodi da 60minuti, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.10.

Interpretato da Danny Trejo, (Desperado,Heat- La sfida, Dal tramonto all’alba). Negli episodi vengono presentate armi iconiche che hanno avuto un ruolo da protagonista in alcune delle scene più memorabili di film, videogiochi, fumetti e TV. Esperti artigiani riproducono armi e armature da zero per essere testate da esperti nel mondo reale.

Clip Show: Rude Tube, 60 episodi da 30minuti, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.25

Le clip più divertenti, strane e incredibili che siano mai state caricate sul Web.

Ogni episodio esamina diversi argomenti, dai ninja alle tate, dalla scuola alle esibizioni, dai papà imbarazzanti agli sport estremi. Scherzi, acrobazie, animali, bambini e naturalmente....un sacco di gatti!

Anime: Peter Grill And The Philosopher's Time, 12 episodi da 20minuti, in onda dal lunedì al venerdì alle 22.50

Peter Grill è conosciuto tra la sua gente come il guerriero più forte del mondo. Ha una fidanzata con cui cerca di legare sempre di più, ma... molte donne desiderano mettere alla luce figli fortissimi e quindi hanno bisogno di lui....

Core Gaming: Battle for the rose, 16 episodi da 50minuti, in onda dal lunedì al venerdì alle 22

Sedici ragazze gamer competono l'una contro l'altra in una serie di videogiochi, domande a quiz e mini-sfide. Una sola conquisterà il cuore dell'host Michael Bonini (Actor: Bull; Yes, God, Yes,Rosewood Ledge)