Gianluca Vacchi: Mucho Más, da oggi su Prime Video il docu-film Original italiano

Gianluca Vacchi: Mucho Más, il docu-film con protagonista l'imprenditore, influencer e dj è disponibile da oggi, 25 maggio, su Prime Video. Un viaggio inedito tra i segreti e le fragilità di una vera popstar del lifestyle, un ritratto che va oltre la fama e la ricchezza mostrando l'uomo che si cela dietro la celebrity.

Protagonista del documentario è Gianluca Vacchi, imprenditore, influencer e dj di fama internazionale. Esploso come fenomeno social grazie ai suoi video diventati virali e che hanno generato milioni di visualizzazioni, ad oggi Vacchi vanta oltre 22,2 milioni di follower su IG, 21,5 milioni su Tik Tok, 3 milioni su FB, ed è considerato il “Re dei Social”, raggiungendo un pubblico totale di 46,6 milioni da tutto il mondo. Gianluca Vacchi: Mucho Más offre agli spettatori un accesso unico a un Vacchi mai visto prima che mostra senza filtri l’uomo che si cela dietro il celebre personaggio. Nel documentario Vacchi rivelerà aspetti importanti della sua vita e della sua infanzia, raccontando anche il profondo legame con la madre, il rapporto con gli amici e soprattutto quello con la sua compagna, la modella Sharon Fonseca, che gli ha fatto il più grande regalo della sua vita: diventare padre della piccola Blu Jerusalema.



Gianluca Vacchi: Mucho Más è prodotto in Italia da Masi Film e Indigo per Amazon Studios ed è disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 maggio 2022 in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.