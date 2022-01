Dora e la città perduta, divertimento per famiglie su Infinity+

News Streaming

Dora e la città perduta è un film d'avventura per famiglie, adattamento del cartoon Dora l'esploratrice di Nickelodeon: il film è disponibile in streaming su Mediaset Infinity+, incluso nella sottoscrizione mensile e senza costi aggiuntivi. Interpretato da Isabela Moner, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Eva Longoria e Temuera Morrison, è diretto da James Bobin. Guarda Dora e la città perduta su Infinity+

Dora e la città perduta, la trama del film tratto dal cartoon

Nella storia di Dora e la città perduta facciamo la conoscenza di Dora (Moner), una ragazzina intraprendente, che da bambina ha esplorato la giungla in compagnia dei suoi genitori avventurieri (Eva Longoria e Michael Peña). L'impatto col liceo però la sfida più delle insidie nella giungla, ma i coetanei impareranno ad amarla quando partirà alla ricerca dei suoi genitori scomparsi, accompagnata dalla sua amica scimmia Boots, da suo cugino Diego (Wahlberg) e da un abitante della foresta (Eugenio Derbez). C'è un legame tra la scomparsa di mamma e papà e un'antica città perduta degli Incas?

