C'era una volta... a Hollywood, in streaming su Infinity+ l'ultimo film di Quentin Tarantino

C'era una volta... a Hollywood, l'affettuosa racconto di Quentin Tarantino sulla fine della Hollywood storica negli ultimi anni Sessanta, è su Mediaset Infinity in streaming, incluso nella sottoscrizione mensile. Il film è interpretato da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, alla testa di un cast molto nutrito che tra i tanti schiera nomi come Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Zoe Bell, Dakota Fanning, Kurt Russell, Damian Lewis, Michael Madsen e Luke Perry. Guarda C'era una volta... a Hollywood su Infinity+

C'era una volta... a Hollywood, la storia del film con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt

Nella Los Angeles del 1969 Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ha paura che la sua carriera di attore sia alla fine: è in una serie western, arriva l'offerta per recitare in Europa in un film dello stesso genere, ma non sa decidersi. Potrebbe essere un passo senza ritorno. Il suo amico inseparabile è il suo stuntman Cliff Booth (Brad Pitt), che a sua volta ha problemi a lavorare, più che altro perché su di lui gravano sospetti riguardanti l'omicidio di sua moglie. La villa di Rick è in Cielo Drive, molto vicina a quella che il regista Roman Polanski e sua moglie incinta Sharon Tate (Margot Robbie) hanno preso in affitto. Tra difficoltà professionali e divagazioni, il destino di Rick e Cliff s'incrocerà proprio con quello di Sharon, in un giorno fatale che tuttavia Tarantino sceglie di raccontare in C'era una volta... a Hollywood con un affettuoso e per lui insolitamente tenero "what if".

C'era una volta... a Hollywood, cosa c'è di vero