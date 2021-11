Yellowjackets, recensione: Una serie teen dall'animo dark con quattro protagoniste da urlo

È arrivata anche in Italia, su Sky e NOW in contemporanea con l'americana Showtime, una serie non facilmente inquadrabile ma proprio per questo interessante: la recensione e tutto quello che c'è da sapere su Yellowjackets.

Ha debuttato lo scorso 17 novembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e proseguirà con un nuovo episodio ogni mercoledì) Yellowjackets, una nuova serie targata Showtime che mescola i generi e si affida a ottime interpreti - come Christina Ricci e Melanie Lynskey - per raccontare una storia dalle sfumature horror che potrebbe affascinare più pubblici: dai fan dei survival drama in stile Lost agli appassionati di dramedy con protagoniste femminili complicate e ben delineate. Se vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più date un'occhiata al trailer ufficiale italiano in fondo all'articolo, valutate la trama e il ben assortito cast e scoprite il nostro parere in questa recensione.

La trama di Yellowjackets

Yellowjackets racconta la storia di un gruppo di ragazze liceali, anche talentuose componenti di un squadra di calcio, che sopravvivono a un incidente aereo finendo in una zona remota e selvaggia dell'Ontario, in Canada. La serie segue la loro storia su due piani temporali concentrandosi su due momenti della loro vita: l'incidente, che le ha costrette faccia a faccia con la natura selvaggia per lunghi 19 mesi in attesa dei soccorsi e le ha spinte a unirsi in "clan" e a compiere atti spietati pure di sopravvivere, e 25 anni dopo lo stesso, mentre vivono la vita che hanno tentato di ricostruire. Ma il passato non è mai veramente dimenticato e le poche sopravvissute all'incidente - Shauna, Taissa, Natalie e Misty - devono fare i conti con gli eventi di tanti anni che condizionano ancora il presente.

Il cast e i personaggi

Melanie Lynskey (Mrs. America), Tawny Cypress (Unforgettable), Juliette Lewis (Secrets and Lies) e Christina Ricci (Pan Am) interpretano le versioni adulte di Shauna, Taissa, Natalie e Misty, mentre Sophie Nélisse (La grande partita), Jasmin Savoy Brown (For the People), Sophie Thatcher (Chicago Med) e Sammi Hanratty (Shameless) sono le loro controparti adolescenti. Nel presente, Shauna è una casalinga con una figlia terribile e un marito assente, mentre da giovane era la migliore amica meno attraente dell'ape regina Jackie (Ella Purnell). Natalie è invece un'alcolista ribelle recentemente uscita da una clinica di riabilitazione, mentre Misty è un'infermiera di una casa di riposo con uno strano senso dell'umorismo. Poi c'è Taissa che è in corsa per una carica pubblica, ha un figlio problematico e teme che ciò che è successo in passato possa rovinare tutti i suoi piani per il futuro.

La recensione di Yellowjackets: Una serie che vi sembrerà di aver già visto (ma che vi sorprenderà)

Yellowjackets, creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, è stata descritta come "un horror psicologico e un drama di formazione"; ha degli elementi tipici del genere survival drama e del thriller e echi de Il signore delle mosche e della più recente The Wilds di Amazon Prime Video. Ma queste definizioni non riescono a inquadrare del tutto un drama complesso, e per questo assai interessante, che è allo stesso tempo un teen drama, un horror, un dramedy sulla vita di quattro donne quarantenni con un passato segreto. Ha dei momenti di comicità, ma mostra anche alcune scene piuttosto crude non certo adatte a chi è facilmente impressionabile. Quel che a primo impatto potrebbe sembrare un grande calderone trova ordine nella magistrale costruzione dei personaggi, verni perni attorno cui ruota un racconto efficace e pieno di colpi di scena. In una parola: intrattenimento allo stato puro. Che di questi tempi, costellati di "serie evento" e di titoli che aspirano a ridefinire i confini di generi ben precisi, non è mai qualcosa da dare per scontato.