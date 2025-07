Too Much, recensione della serie Netflix: La rom-com che non ti coccola, ma ti prende a schiaffi

Su Netflix è disponibile Too Much, la nuova serie di Lena Dunham che, dopo aver raccontato le ventenni newyorchesi di Girls, ci parla dell'amore e della vita dopo i 30. Un'anti commedia romantica che sa essere comfort, a modo suo. La recensione.

"Nei libri di Jane Austen nessuno si scopa un'influencer", dichiara Jessica (Megan Stalter) prima di impacchettare tutta la sua incasinata vita di trentenne newyorchese e trasferirsi a Londra. E con questa frase Too Much ci dà subito il benvenuto in un universo dove il romanticismo si tinge di sarcasmo e disillusione. A partire dal 10 luglio su Netflix, la serie segna il ritorno televisivo della creatrice di Girls Lena Dunham (qui creatrice con suo marito Luis Felber). È una ripartenza in grande stile, ma non aspettatevi il revival di Girls. Qui c'è qualcosa di più fragile, più sporco, più adulto. Too Much è, a modo suo, una rom-com. Ma una di quelle che è stata resuscitata dalla donna che diceva di non voler essere messa all'angolo "da ragazze che non hanno nemmeno un briciolo di grasso interessante addosso". E infatti non l'ha fatto. Lena Dunham ha ritrovato se stessa. Ha ritrovato la sua voce raccontando, di fatto, la sua storia. E noi, da grandi fan di Girls, non possiamo che godercela. Chi non sopportava Girls, invece, probabilmente troverà Too Much un esercizio di autocompiacimento esagerato e sconclusionato. Ne siamo consapevoli. Ma cerchiamo di spiegarlo meglio in questa recensione.

Too Much, recensione della serie di Lena Dunham: L'anti rom-com che ci aspettavamo

Jessica (una strepitosa Megan Stalter che, chi l'ha vista, ricorderà in Hacks), trentenne newyorkese workaholic, fugge dalla sua vita fallita e dagli strascichi di un amore tossico per arrivare a Londra. È convinta di potersi reincarnare in una sorella Brontë, vivendo tra solitudine e brughiera, ma il destino le riserva un incontro che è la definizione di disagio personificato: Felix (Will Sharpe), un musicista ex tossicodipendente, pigro, notturno, vagamente autodistruttivo. "È solo un ragazzo che allunga la mano da sopra la porta di un disgustoso bagno di un pub punk, chiedendole della carta igienica". Altro che Notting Hill. Il loro primo incontro è più Trainspotting.

Il bello di Too Much è che si prende gioco del genere che ama. Come ha spiegato Dunham, voleva raccontare la realtà dell'innamorarsi dopo i trenta, quando la persona che hai davanti non è l'unica a parlare, ma con lei parlano anche tutti i suoi traumi passati. Ed è vero: Jessica e Felix non sono due anime gemelle, sono due disastri compatibili. Ma quanto è bello guardarli? Non saprete mai a quale atto autodistruttivo stanno per prepararsi.

Il cast: Personaggi sopra le righe e camei da manuale

Come da tradizione di Lena Dunham, tutti personaggi sono esasperati, egoriferiti, spesso insopportabili. Jessica è fragile, petulante, brillante, isterica, spesso tenera. È la "Meghan Markle delle ragazze bianche", come lei stessa si definisce. Felix è il tipo di ragazzo per cui tutte abbiamo avuto una cotta adolescenziale. Quello che suona in una band, dorme fino a mezzogiorno e ti legge una poesia che non ha scritto lui. La stessa Dunham scrive per sé il personaggio più problematico di tutti: Nora, la sorella maggiore di Jessica, che attraversa uno stadio di depressione profonda dopo essersi separata dal marito recentemente scopertosi poliamoroso (Andrew Rannels).

Will Sharpe, reduce da The White Lotus, è molto convincente nel ruolo, mentre Megan Stalter abbraccia Jessica alternando momenti di enfasi recitativa a momenti di delicatezza. È un personaggio che piange troppo, urla troppo, vive troppo ma, come dice lei stessa: "Io provo tutto una volta, ma non cederò alla seconda". Nuovo mantra. Il cast fa sgranare continuamente gli occhi, grazie soprattutto a guest star che si prestano a ruoli decisamente eccentrici. Michael Zegen qui non è il signor Maisel, ma il volto stesso del "malessere" da cui dovremmo fuggire tutte ma a cui spesso torniamo. E poi ci sono le apparizioni fulminanti di Andrew Scott (in un ruolo così esagerato e imperfetto che ci ricorda l'indimenticato "hot priest" di Fleabag), Kit Harington, Jessica Alba, Rita Ora, Jennifer Saunders, Stephen Fry. Solo per citarne alcuni. È un gioco per cinefili, ma anche una festa ben costruita per chi ama vedere attori famosi divertirsi in ruoli che li mettono alla prova.

Una scrittura più matura, tra stereotipi culturali e cinismo romantico

Too Much non si tira indietro davanti agli stereotipi. Mostra come americani e britannici si fraintendono non solo linguisticamente, ma esistenzialmente. La serie gioca sulle differenze culturali con leggerezza, ma anche con un certo disincanto: di accento british non è mai morto nessuno, ma Jessica non si capacita del fatto che l'accento americano non sia considerato ugualmente attraente. Dunham ha abbandonato i vent'anni e la voce di una generazione, ma non ha perso il suo cinismo intelligente. Anzi, c'è una maturità nuova nella scrittura: più indulgente, più malinconica, ma sempre spietata nel mettere a nudo l'autoinganno delle relazioni e l'arte di autosabotarsi. L'amore qui non è la panacea, ma un altro specchio in cui vedere riflessi tutti i nostri fallimenti. E forse imparare a riderne, quanto meno a conviverci.

Too Much, alla fine, è tutto quello che il titolo promette: troppo sentimentale, troppo scomoda, troppo surreale. Ma anche troppo divertente per non guardarla. È una serie irritante, ma che ti prende per mano nei peggiori bagni pubblici di Londra e ti dice 'Guarda, anche qui può nascere qualcosa di bello'. E, se non altro, ti fa sentire meno solo. Perché, come dice Jessica, "trovo che faccia bene guardare che succede a chi ha una vita peggiore della nostra".