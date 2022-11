The Crown 5, gli anni '90, le responsabilità, le fragilità della famiglia reale: Una chiacchierata con il cast

Speciali Serie TV

L'acclamata serie che mette sotto i riflettori la corona inglese torna con la quinta stagione: ecco cosa ci hanno raccontato gli attori Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Dominic West, Elizabeth Debicki, Lesley Manville e Jonny Lee Miller.

Lo scetticismo dei sudditi nei confronti della Monarchia, percepita come un'istituzione obsoleta sempre più lontana dal popolo. L'annus horribilis della regina, con tre matrimoni reali falliti e un vasto incendio che distrusse gran parte del castello di Windsor. Le pressioni della stampa per accaparrarsi gossip e rivelazioni sul divorzio di Carlo e Diana. Sono solo alcuni degli eventi che trovano spazio nella quinta stagione di The Crown, in arrivo domani 9 novembre in streaming su Netflix a due anni di distanza dalla quarta. Ambientato negli anni '90, il nuovo capitolo della serie guidata da Peter Morgan continua a raccontare le contraddizioni e l'umanità di una famiglia perennemente sotto i riflettori, in bilico tra vita pubblica e drammi privati. Lo fa con un nuovo cast di attori: Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II, Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo, Dominic West in quello del Principe Carlo, Elizabeth Debicki nei panni della Principessa Diana, Lesley Manville che è la Principessa Margaret e Jonny Lee Miller nella parte del primo ministro John Major. Alla vigilia del debutto dei nuovi episodi e del loro atteso esordio, abbiamo raccolto le loro sensazioni e scoperto qualche curiosità partecipando a una conferenza stampa internazionale organizzata da Netflix.

The Crown 5: I nuovi interpreti al confronto con i loro personaggi

I membri del nuovo cast, attualmente impegnati sul set della sesta stagione, non hanno nascosto la loro emozione. Tutti si sono detti esaltati e orgogliosi di far parte di una serie che ha ormai lasciato il segno nel mondo dell'intrattenimento. "Non vedo l'ora di guardare gli episodi per vedere come sono stato bravo", ha detto rompendo il ghiaccio il simpaticissimo Jonathan Pryce. Per l'interprete del Principe Filippo non è stato facile entrare in corso d'opera nel cast di una serie che era già un grande successo. "Ma ci siamo molto supportati a vicenda", ha aggiunto. La parola chiave che quasi tutti i nuovi interpreti hanno usato, riferendosi alle sfide più difficili che hanno affrontato per entrare nei panni dei loro perosnaggi, è stata "umanizzare".

Sia Dominic West che Jonny Lee Miller hanno raccontato di essere riusciti a entrare in sintonia rispettivamente con il Principe Carlo e John Major grazie all'enorme lavoro di Peter Morgan, capace di captare i lati più intimi e nascosti di questi personaggi cercando così la sintonia con il pubblico. West, che all'inizio non credeva neppure di essere adatto per il ruolo di Carlo, ha finito per apprezzare questo uomo così contraddittorio. "Mi sono innamorato del personaggio andando avanti. Spero che gli spettatori vedano quello che ho visto io in lui. Che gli diano il beneficio del dubbio, perché in un divorzio ci sono sempre due lati della storia", ha detto l'attore che in questa stagione ha lavorato anche fianco a fianco con il figlio tredicenne Senan West, interprete di un giovane principe William. "È stato emozionante. Un'esperienza che è piaciuta sia a me che a lui", ha ricordato West. Anche Jonny Lee Miller inizialmente credeva di non avere nulla in comune con John Major, ma poi si è dovuto ricredere. "Più studiavo il personaggio, più mi piaceva. Trovavo delle somiglianze con me. Per me è stato un viaggio affascinante. Secondo me è un personaggio poco compreso, sottovalutato", le sue parole.

Mostrare l'interiorità dei membri della famiglia reale: La sfida di Peter Morgan

I nuovi protagonisti di The Crown non sono entrati nel vivo delle polemiche che nelle ultime settimane hanno circondato la serie, accusata di spettacolarizzare gli eventi e cedere al crudo sensazionalismo. Ma, velatamente, hanno difeso il lavoro dello showrunner Peter Morgan che secondo loro si è limitato a drammatizzare gli eventi, avvicinando al pubblico figure di cui normalmente non si conosce la sfera intima. Imelda Staunton ha parlato delle difficoltà nel mettere in scena lati nascosti del carattere di Elisabetta II. "Per me è stato un meraviglioso esercizio di recitazione. Ovviamente la maggior parte del lavoro c'è già nella sceneggiatura. Ma per noi, come attori, la sfida è mostrare al pubblico l'interiorità di questi personaggi, cosa provano. Questa famiglia è da sempre confinata in una data cornice, bloccata in certi comportamenti. Quello che fa Peter Morgan è portare vita all'interno di questa cornice, scoprire quello che c'è dentro. Ed è qualcosa di molto interessante da scoprire", ha osservato l'interprete di Elisabetta II. Anche per Jonny Lee Miller "Peter Morgan fa tutto questo con classe e anche talvolta con imperfezioni. Ma il bello dello show è che ci mostra le fragilità e cerca di farci capire come deve essere stata la vita dei membri della famiglia reale".

Lesley Manville ha paragonato il lavoro dell'autore di The Crown a quello di un microscopio: "Amplifica i sentimenti, immagina come questi personaggi si sentano". Nella quinta stagione ritroviamo la principessa Margaret nei suoi sessant'anni. Dopo anni di lontananza, ritrova il suo unico grande amore, il colonnello Peter Townsend, che sua sorella non gli aveva fatto sposare anni prima. "Mi sono informata, ho letto la loro corrispondenza. In questa fase della sua vita Margaret è ormai adulta ma non ha perso la sua scintilla", ha raccontato l'attrice, protagonista nel quarto episodio di una scena molto intensa in cui si trova faccia a faccia con sua sorella Elisabetta ricordandole tutto ciò che negli anni le aveva negato. "È un confronto non tra principessa e regina ma tra sorelle che hanno anni di cose non dette alle spalle", ha spiegato Manville.

Diana: Il peso di una figura iconica, secondo Elizabeth Debicki

Ereditando il ruolo dalla bravissima Emma Corrin, l'attrice che ha interpretato la Principessa di Galles nella quarta stagione, Elizabeth Debicki interpreta la principessa Diana negli anni che per lei furono i più difficili: amatissima dal popolo, temuta dalla famiglia reale, attenzionata dalla stampa e dai paparazzi pronti a seguirla dappertutto. "Ero nervosa? Sì e no. Sentivo la pressione perché l'ho percepita come una grande sfida. Oltre a portare la mia personale visione e quella di Peter Morgan, sulle spalle ho avvertito il peso dei ricordi delle persone, dell'attaccamento che avevano per Diana. Ho fatto del mio meglio. Era una grande responsabilità", ha detto Debicki. Di Diana l'attrice ha studiato soprattutto il linguaggio del corpo, i piccoli movimenti che la caratterizzavano. "Lei portava il suo stile e il suo modo di essere anche in pubblico, per questo affascinava le persone. La cosa più interessante, però, è stata interpretare una Diana a porte chiuse, immaginare il suo privato", ha aggiunto.

The Crown: Una macchina imponente

Come accaduto nelle stagioni precedenti, anche nella quinta The Crown ha messo in moto una macchina produttiva imponente in cui ogni particolare è curato nei minimi dettagli, dai costumi all'arredamento. "Lavoriamo molti mesi sui personaggi prima di arrivare effettivamente sul set. Ma è solo quando iniziamo a lavorare con i costumisti e i truccatori che riusciamo davvero a vederci nel nostro personaggio", ha osservato Lesley Manville lodando il lavoro di tutte le maestranze. "Ho adorato ogni singolo look della regina, volevo portarmi a casa qualche giacca", ha scherzato Imelda Staunton. Gli attori hanno potuto contare su Polly Bennett, storica coreografa e coach di The Crown che li ha aiutati ad assumere meglio le sembianze dei loro personaggi. Pryce ha detto di aver lavorato soprattutto sulla postura del principe Filippo, Manville sul modo in cui Margaret teneva la sigaretta, West sulla mimica facciale di Carlo, sempre molto attento a non far trasparire le emozioni.

The Crown dopo Elisabetta II

Non si può, infine, non considerare che questa stagione di The Crown è la prima a debuttare dopo la morte del Principe Filippo e della regina Elisabetta II. Cambierà il modo in cui la serie sarà percepita dal pubblico? Jonathan Pryce ha ricordato come, dopo la morte della regina, i numeri di The Crown su Netflix sono schizzati alle stelle, con migliaia di persone che hanno rivisto la serie. "Era il loro modo per sentire la regina vicino, per trovare conforto", ha detto l'attore. Imelda Staunton ha riflettuto sull'affetto che i sudditi hanno mostrato nei confronti di "una donna che ha mantenuto le promesse e che è andata avanti portando avanti una sua visione del mondo, come con dei paraocchi. Una donna molto amata".

L'appuntamento con i 10 episodi di The Crown 5 è per domani, in streaming solo su Netflix. Qui sotto trovate il trailer ufficiale italiano.