The Crown: Visualizzazioni alle stelle dopo la morte della regina Elisabetta II

News Serie TV

L'affetto verso la sovrana più longeva della storia britannica si misura anche su Netflix: solo nel Regno Unito, la serie biografica lo scorso fine settimana ha registrato l'800% in più di spettatori rispetto al weekend precedente.

La scomparsa della regina Elisabetta II, morta all'età di 96 anni lo scorso 8 settembre dopo 70 anni di regno, ha stimolato un nuovo interesse per The Crown, la serie biografica di Netflix che sta raccontando le vicende pubbliche e private della casa reale inglese nel corso dei decenni. Non è una notizia che sorprende più di tanto, vista la popolarità della serie che solo un anno fa aveva portato a casa 11 premi Emmy rivelandosi una vera e propria gallina dalle uova d'oro per Netflix. Eppure colpiscono i numeri e l'entità del fenomeno: subito dopo la dipartita dell'amata regina d'Inghilterra, infatti, le visualizzazioni in streaming sono cresciute vertiginosamente, nonostante la stagione più recente - la quarta - sia ormai uscita sulla piattaforma quasi due anni fa.

The Crown vola su Netflix

Secondo la società di analisi Whip Media che ha estratto i dati dalla popolare applicazione di monitoraggio di serie e film TV Time, tra venerdì 9 e domenica 11 settembre il pubblico della serie nel Regno Unito sarebbe aumentato di oltre l'800% rispetto a quello del weekend precedente. Negli Stati Uniti, il numero di spettatori di The Crown è più che quadruplicato mentre in Francia gli spettatori sono triplicati. In generale a livello globale il pubblico è aumentato di quasi quattro volte rispetto a quello che aveva visto la serie nel fine settimana precedente. In Italia attualmente The Crown si trova al secondo posto della Top 10 di Netflix, seconda solo alla recentissima quinta stagione di Cobra Kai.

Quando esce la quinta stagione di The Crown?

La stagione 5 di The Crown, che introdurrà un nuovo cast con Imelda Staunton che interpreterà la regina Elisabetta, Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo, Dominic West in quelli del principe Carlo ed Elizabeth Debicki che sarà la principessa Diana, è attesa su Netflix per il prossimo novembre. Tuttavia Netflix non ha ancora fissato una data precisa né diffuso un trailer dei nuovi episodi. La serie, il cui racconto inizia alla fine degli anni '40, si concluderà con la sesta stagione che si spingerà fino agli avvenimenti dei primi anni 2000 (è assai improbabile che includerà anche la morte della sovrana). Attualmente la produzione della sesta stagione è in pausa alla luce della morte della regina e per rispetto verso la famiglia reale, ma ci si aspetta che la produzione riparta nel giro di un paio di settimane.