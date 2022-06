The Boys, la stagione 3 finalmente su Prime Video: Tutto cambia per tornare più scatenato di prima

Speciali Serie TV

La serie più sfacciata della tv torna con 8 nuovi episodi, ogni venerdì in streaming su Prime Video. Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di cominciare.

Credeteci quando vi dicono che al peggio non c'è mai fine. Non che sia necessariamente una brutta cosa. Tutto o quasi sembrava essersi messo a posto l'ultima volta che The Boys ha divertito il pubblico di Prime Video. Patriota e la Vought avevano ricevuto una sonora lezione, mentre Butcher e i suoi erano riusciti a salvare Ryan e liberarsi da ogni accusa a loro carico. Con qualche perdita, tuttavia. Stormfront era stata ridotta quasi in cenere, mentre Becca era rimasta uccisa nello scontro. Ora, nell'attesissima terza stagione - in streaming da oggi 3 giugno con i primi tre episodi, poi un nuovo appuntamento ogni venerdì fino all'8 luglio - tra le vite dei nostri amati anti-eroi c'è una parvenza di normalità. Ognuno, a modo suo, ha ricominciato da qualche parte, con risultati non sempre ottimali. Ed è proprio questa precarietà sempre più evidente a rimettere le due realtà opposte - i Super e i Boys - di nuovo in frizione.

The Boys 3: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Iniziamo liberando il campo da ogni timore. Se una delle cose che amate di più di questa serie è la sua totale follia, ancora una volta non rimarrete delusi: sin dai primi minuti, la terza stagione vi condurrà in luoghi che difficilmente riuscirete a immaginare; per vostra fortuna, evidentemente. Da questo punto di vista, The Boys torna più violenta, spregiudicata e splatter di prima. Pensavamo che non fosse possibile, ma questo è quanto. Il resto si muove su piani contrapposti. Da una parte abbiamo Hughie Campbell (interpretato da Jack Quaid), incravattato e con una vita sentimentale pienamente soddisfacente. Lontano dagli ex compagni, Hughie è ora al servizio della deputata anti-Vought Victoria Neuman (Claudia Doumit), senza sapere - ancora per poco - che lei è una Super e sta usando segretamente i suoi poteri per assassinare coloro che parlando pubblicamente contro la compagnia. Dall'altra parte, dopo un anno, Patriota (Antony Starr) cerca ancora di non far sembrare di avere accusato il colpo, mentre è evidente una progressiva e pericolosa perdita di controllo (non che ne abbia mai avuto molto) e, cosa ben peggiore per lui, di leadership. Al punto che è lui ora la minaccia più preoccupante.

The Boys 3: Trailer ITA: The Boys 3: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Prime Video - HD

"C'è qualcosa che non va in Patriota. Qualcosa di rotto. Si è completamente bevuto il cervello", dice Starlight (Erin Moriarty) nel trailer ufficiale della stagione. Mentre lui mostra al pubblico il vero sé, gli altri hanno motivo di essere preoccupati, ed è con queste motivazioni che Queen Maeve (Dominique McElligott) si presenta da Billy Butcher, per offrirgli un paio di vantaggi nella sua mai cessata guerra contro Patriota. Informazioni su Soldatino, un'ex celebrità della Vought interpretata dalla nuova aggiunta al cast Jensen Ackles. E un nuovo ritrovato, un siero in grado di conferire i superpoteri per 24 ore. Nonostante lo scetticismo e le preoccupazioni dei suoi, Butcher, che si sente un po' come se fosse tenuto al guinzaglio, decide di assumerlo, acquisendo la vista laser e la super forza. Ma combattere ad armi pari con i Super pone qualche dilemma: "Cosa succede quando, per sconfiggere il mostro, diventi come lui?", ha stuzzicato il suo interprete Karl Urban.

Soldatino: Una star sbiadita, o forse no

Soldatino è sicuramente la grande attrazione della stagione 3 di The Boys. Per la parte, il co-ideatore e showrunner Eric Kripke ha voluto un caro amico dei tempi in cui guidava Supernatural. "La cosa interessante di Soldatino come antagonista è che rappresenta l'immagine americana del macho", ha spiegato Kripke. "Il fatto che le figure usate per creare paura e panico e per manipolare e controllare la popolazione siano altri americani". Lui ha guidato la prima squadra di Super della Vought, i Payback, durante la Seconda guerra mondiale. Erano le più grandi star del mondo, ma col tempo sono state messe in ombra dai Sette e ora navigano a vista cercando di rimanere sotto i riflettori. Il gruppo includeva Contessa Cremisi (Laurie Holden, The Walking Dead) e altri personaggi creati appositamente per la serie, diversi da quelli presenti nel fumetto. Ma è Soldatino il primo, grande capolavoro della Vought. Un maschio alfa che, contrapposto a Patriota, sostanzialmente una sua copia, farà scoppiare un incendio "piuttosto rapidamente".

Ackles ha descritto il suo personaggio come la brutta copia di Captain America, "come se questo rinunciasse al suo eroismo e fosse solo uno zio ubriacone e inappropriato". Inoltre, questo super-soldato trasuda mascolinità tossica, un altro tema che Kripke ha voluto affrontare in questa stagione. Dal canto suo, l'attore era pronto a tutto quello che la stagione 3 aveva in serbo per lui. O quasi. C'era una parte nell'arco narrativo di Soldatino che proprio non gli andava a genio. A Entertainment Weekly ha raccontato che, dopo aver letto la sceneggiatura, ha telefonato a Kripke e gli ha detto: "'Come padre di tre figli, figlio, marito ed essere umano che si rispetti, non posso farlo. Non sapevo dove fosse il mio limite, ma tu l'hai trovato'". Non è chiaro cosa comportasse esattamente la scena in questione. Lo showrunner si è limitato a raccontare di aver riso alla sua telefonata, non perché trovasse la situazione divertente ma per il pensiero di essersi forse spinti finalmente oltre i limiti della tv.

E poi c'è Herogasm

Questa è stata solo una rinuncia apparentemente piccola in una stagione che, come abbiamo già detto, non fa nulla per trattenersi. Il trailer è abbastanza indicativo, ma non tiene conto di quella che sarà ricordata probabilmente come una delle sequenze più assurde che si siano mai viste in tv. Ci riferiamo a Herogasm, un celebre arco narrativo del fumetto in cui i supereroi del mondo si riuniscono per combattere gli alieni. Almeno, così dicono al pubblico adorante. Invece, si intrattengono reciprocamente durante una settimana di promiscuità e altre cose molto strane. L'adattamento non è fedele, come abbiamo già avuto modo di scoprire da Kripke e anche in alti aspetti, ma i fedelissimi del fumetto e i fan della serie possono aspettarsi ugualmente un gran numero di nudità, accoppiamenti e diavolerie che non siamo autorizzati ad anticiparvi, né sapremmo raccontarvi.

Nonostante ciò, essere su quello che Kripke ha descritto come "un set bollente, soffocante e appiccicoso" non era così intrigante dopo un po'. "Il primo giorno, sembrava di essere davvero in un sogno, circondati da tutte queste bellissime persone nude. Entro il secondo giorno, sembravano tutti ratti-talpa e l'unica cosa che desideravi era andartene". Ackles ha aggiunto: "Per il nostro team è stato come vivere un'esperienza orribile". Scherzi a parte, parlando del rapporto tra il cast e la troupe, ha detto che in fin dei conti "ci fidiamo del processo che è questa serie. C'è un motivo se è così popolare in tutto il mondo, ed è perché non ci tratteniamo".