Panico rinnovi 2017: Quali Serie TV rischiano?

La strada verso gli Upfront - la settimana newyorchese durante la quale le principali reti americane svelano i propri piani per la nuova stagione televisiva - si fa sempre più tortuosa mentre ci avviciniamo a maggio. Dopo il gran numero di episodi pilota ordinati nell'ultimo mese, le Serie TV già in onda, in particolare gli show sfuggiti più o meno miracolosamente alla cancellazione, sentono il nodo della cravatta stringersi al collo. Qualcuna è già spacciata, e altre potrebbero aggiungersi alla lista nelle prossime settimane. Oltre la smania delle nuove serie per un posto nei palinsesti autunnali, negli uffici ai piani alti di ABC, CBS, FOX, NBC e The CW si analizzano rating, si rivalutano budget, si discutono linee creative e si tratta con gli attori i cui contratti sono in scadenza.

Le variabili sono numerose e, per aiutarvi ad avere un quadro della situazione il più chiaro possibile, abbiamo stilato cinque liste (una per ogni rete), indicando quali serie possono dormire sonni tranquilli, quali per ora fluttuano in una bolla di sapone e quali stanno per essere abbandonate sul ciglio della strada. Si tratta di indicazioni in taluni casi volubili, conseguentemente alle notizie e alle indiscrezioni che si susseguiranno nelle prossime settimane. Dunque, salvate questa pagina nei Preferiti/Segnalibri e ricordate di controllare regolarmente la temperatura alle vostre serie preferite.

IL TERMOMETRO

Ufficialmente rinnovata

Sicuramente sarà rinnovata

Probabilmente sarà rinnovata

Potrebbe essere rinnovata o cancellata

Probabilmente sarà cancellata

Sicuramente sarà cancellata

Cancellata o terminata

Troppo presto per dirlo

ABC

Grey's Anatomy, Stagione 13

Le regole del delitto perfetto, Stagione 3

Scandal, Stagione 6

The Middle, Stagione 8 Black-ish, Stagione 3

Speechless, Stagione 1

The Goldbergs, Stagione 4 American Housewife, Stagione 1

Designated Survivor, Stagione 1

Fresh Off the Boat, Stagione 3

L'uomo di casa, Stagione 6

Modern Family, Stagione 8 Agents of S.H.I.E.L.D., Stagione 4

C'era una volta, Stagione 6

Dr. Ken, Stagione 2

Quantico, Stagione 2

The Real O'Neals, Stagione 2 Secrets and Lies, Stagione 2 Conviction, Stagione 1

Notorious, Stagione 1 American Crime, Stagione 3 (12 marzo)

Downward Dog, Stagione 1

Imaginary Mary, Stagione 1 (29 marzo)

Still Star-Crossed, Stagione 1 (5 marzo)

The Catch, Stagione 2 (9 marzo)

CBS

NCIS, Stagione 14 Bull, Stagione 1

Kevin Can Wait, Stagione 1

Mom, Stagione 4

NCIS: Los Angeles, Stagione 8

NCIS: New Orleans, Stagione 3

The Big Bang Theory, Stagione 10 2 Broke Girls, Stagione 6

Blue Bloods, Stagione 7

Criminal Minds, Stagione 12

Hawaii Five-0, Stagione 7

MacGyver, Stagione 1

Madam Secretary, Stagione 3

Scorpion, Stagione 3

Superior Donuts, Stagione 1

The Great Indoors, Stagione 1 Life in Pieces, Stagione 2

Man With A Plan, Stagione 1 Code Black, Stagione 2

Elementary, Stagione 5

Ransom, Stagione 1 Pure Genius, Stagione 1

The Odd Couple, Stagione 3

Training Day, Stagione 1 Criminal Minds: Beyond Borders, Stagione 2

Doubt, Stagione 1 (15 febbraio)

Star Trek: Discovery, Stagione 1

The Good Fight, Stagione 1 (19 febbraio)

FOX

Bob's Burgers, Stagione 7

Empire, Stagione 3

I Simpson, Stagione 28

Lucifer, Stagione 2 I Griffin, Stagione 15

Lethal Weapon, Stagione 1 24: Legacy, Stagione 1

APB, Stagione 1

Brooklyn Nine-Nine, Stagione 4

Star, Stagione 1

The Mick, Stagione 1 Gotham, Stagione 3

New Girl, Stagione 6

Pitch, Stagione 1

The Last Man on Earth, Stagione 3 Son of Zorn, Stagione 1 Rosewood, Stagione 2

Scream Queens, Stagione 2

Sleepy Hollow, Stagione 4

The Exorcist, Stagione 1 Bones, Stagione 12 Making History, Stagione 1 (5 marzo)

Prison Break, Miniserie (4 aprile)

Shots Fired, Miniserie (22 marzo)

NBC

Superstore, Stagione 2

The Good Place, Stagione 1

This Is Us, Stagione 1 Chicago Fire, Stagione 5

Chicago P.D., Stagione 4

Law & Order: Unità Speciale, Stagione 18 Chicago Med, Stagione 2 Blindspot, Stagione 2

The Blacklist, Stagione 4

Timeless, Stagione 1 Powerless, Stagione 1 Emerald City, Stagione 1 Grimm, Stagione 6 Chicago Justice, Stagione 1 (5 marzo)

Great News, Stagione 1 (25 aprile)

Marlon, Stagione 1

Midnight, Texas, Stagione 1

Shades of Blue, Stagione 2 (5 marzo)

Taken, Stagione 1 (27 febbraio)

The Blacklist: Redemption, Stagione 1 (23 febbraio)

The Carmichael Show, Stagione 3

The Night Shift, Stagione 4

Trial & Error, Stagione 1 (14 marzo)

The CW

Arrow, Stagione 5

Crazy Ex-Girlfriend, Stagione 2

DC's Legends of Tomorrow, Stagione 2

Jane the Virgin, Stagione 3

Supergirl, Stagione 2

Supernatural, Stagione 12

The Flash, Stagione 3 Riverdale, Stagione 1

The 100, Stagione 4 Frequency, Stagione 1

No Tomorrow, Stagione 1 Reign, Stagione 4

The Vampire Diaries, Stagione 8 iZombie, Stagione 3 (4 aprile)

The Originals, Stagione 4 (17 marzo)

Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio 2017

Nota: Sono indicate le stagioni in onda negli Stati Uniti nel periodo Autunno 2016 - Primavera 2017.