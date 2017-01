Pilot 2017: Le Serie TV che (forse) vedremo

La strada verso la stagione 2017-18 comincia qui. Durante gli ultimi mesi vi abbiamo aggiornato sulle idee che sceneggiatori e produttori come Shonda Rhimes (Grey's Anatomy), Greg Berlanti (The Flash), Marc Cherry (Desperate Housewives), David Shore (Dr House), Diablo Cody (Juno) e Scott Buck (Dexter) stanno sviluppando per i cinque principali network americani, sperando diventino le novità della prossima stagione televisiva. Dei numerosi progetti di cui abbiamo cominciato a scoprire i dettagli, una parte è riuscita a ottenere l'okay per la produzione del primo episodio (pilot), e solo alcune decine incoraggeranno ABC, CBS, FOX, NBC e The CW a ordinare una prima stagione dopo la visione della prima ora o mezz'ora. Da questo momento, fino all'inizio della primavera, raccoglieremo in questo speciale costantemente aggiornato i profili di tutti i pilot ordinati dalle reti. Prima degli Upfront di maggio, cui dedicheremo ampio spazio con diversi speciali, seguirà un ulteriore approfondimento dedicato alle indiscrezioni dell'ultima ora sui drama e le comedy che saranno confermati. In un altro speciale, online alla fine del prossimo mese, seguiremo invece la "situazione rinnovi" con il nostro consueto termometro.

ABC

Drama

DECEPTION

Trama: Quando la sua carriera è rovinata da uno scandalo, la superstar della magia Cameron Black ha un solo posto dove la sua arte dell'inganno, dell'illusione e della suggestione può ancora suscitare l'interesse di qualcuno: l'FBI. Il primo illusionista consulente dell'ente investigativo, Cameron aiuta il governo a risolvere crimini che sfidano qualsiasi logica e fermare criminali e spie con l'ausilio dell'inganno.

Crew: S/PE Chris Fedak (Chuck); PE Greg Berlanti (Blindspot), Martin Gero, Sarah Schechter

Studio: Warner Bros. Television

DOOMSDAY

Trama: In seguito ai drammatici fatti dell'11 settembre, il governo degli Stati Uniti d'America ha istituito una squadra segreta composta delle menti più creative nel campo della scienza e dello spettacolo, con il compito esclusivo di immaginare gli scenari di possibili disastri causati dall'uomo e le possibili soluzioni a essi. Idee talmente pericolose che le trascrizioni sono state sigillate e il programma interrotto. Quando però si verifica una catastrofe, strappata da una pagina mancante del rapporto, la squadra torna insieme dopo alcuni anni per scongiurare quel peggio che essi stessi avevano immaginato.

Crew: S/PE Mark Bianculli, VJ Boyd (Justified); PE Carol Mendelsohn (CSI), Julie Weitz

Studio: Sony Pictures Television

MARVEL'S THE INHUMANS

Ordinata (8 episodi)

Trama: Gli Inumani sono una razza di super uomini con poteri diversi e singolarmente unici. Questa nuova serie Marvel esplora l'avventura epica e mai raccontata prima di Freccia Nera (Black Bolt) e della famiglia reale.

Crew: S/PE Scott Buck (Marvel's Iron Fist)

Studio: ABC Studios, Marvel Television

THE CROSSING

Trama: Diversi rifugiati provenienti da un paese devastato dalla guerra arrivano in una città americana in cerca di asilo. Niente di sorprendente se non fosse che fuggono dall'America e da un conflitto che si sta consumando 250 anni nel futuro. Lo sceriffo locale, un agente federale e una madre in cerca della figlia scomparsa, una rifugiata, guidano questa allegoria al centro della quale si cela una sorprendente cospirazione.

Crew: S/PE Jay Beattie, Dan Dworkin; PE Jason Reed

Studio: ABC Studios

THE GOOD DOCTOR

Trama: Basato su un format sudcoreano, il medical drama si concentra su un chirurgo con la sindrome del savant. Reclutato nell'unità di chirurgia pediatrica di un ospedale di prestigio, il suo arrivo pone un dilemma: può una persona che non ha la capacità di relazionarsi con le persone salvare loro la vita?

Crew: S/PE David Shore (Dr House); PE Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0), David Kim, Sebastian Lee

Studio: Sony Pictures Television

PROGETTO SENZA TITOLO DI MARC CHERRY

Trama: Ruby Adair (interpretata dalla star di Reba Reba McEntire) è lo sceriffo di Oxblood. Quando un giovane agente dell'FBI di origine mediorientale raggiunge la piccola città del Kentucky per aiutare Ruby a risolvere un crimine orribile, i due formano una difficile alleanza in questa gotica comunità del sud piena di personaggi bizzarri, ciascuno dei quali nasconde il proprio segreto.

Crew: S/PE Marc Cherry (Devious Maids); R Michael Offer; PE Michael Hanel, Reba McEntire, Mindy Schultheis, Sabrina Wind

Studio: ABC Studios

PROGETTO SENZA TITOLO DI PAUL WILLIAMS DAVIES

Trama: Ambientato nella Corte Federale del distretto meridionale di New York, il legal drama si concentra su un gruppo di giovani avvocati che, opposti gli uni agli altri come parte dell'accusa e della difesa, lavorano a casi di altro profilo mentre le loro vite private si intrecciano.

Crew: S/PE Paul Davies; PE Betsy Beers, Shonda Rhimes (Le regole del delitto perfetto)

Studio: ABC Studios

Comedy

LIBBY & MALCOLM

Trama: La comedy familiare ruota attorno a una coppia sposata che cerca di restare unita nonostante le molte differenze, soprattutto in ambito politico. Acerrimi rivali al lavoro, nello show "Black & Wright", Libby e Malcolm (Felicity Huffman e Courtney B. Vance) devono trasformare il conflitto in compromesso tra le mura domestiche, dove tra le altre cose hanno dei figli da crescere.

Crew: S/PE Kenya Barris; S Vijal Patel; PE E. Brian Dobbins, Felicity Huffman, Courtney B. Vance

Studio: ABC Studios

RAISED BY WOLVES

Trama: Basata sull'omonima serie britannica, segue Sheila Gable, una mamma single che cerca con tutta la sua forza di mandare avanti una famiglia formata dal suo papà e dai suoi cinque figli anticonformisti con pochissime risorse a disposizione in una città del Midwest che non ha niente di bello.

Crew: S/PE Diablo Cody; PE Kenton Allen, Greg Berlanti, Matthew Justice, Caroline Leddy, Caitlin Moran, Caroline Moran, Sarah Schechter

Studio: Warner Bros. Television

CBS

Drama

KILLER INSTINCT

Trama: Basato sul prossimo romanzo di James Patterson Dr. Death, il drama segue l'ex star di The Good Wife Alan Cumming nei panni di un agente della CIA che, andato in pensione, si gode un'esistenza più normale lavorando come scrittore e insegnante. Tuttavia, ben presto il passato bussa alla sua porta quando il Dipartimento di Polizia di New York chiede il suo aiuto per fermare un serial killer.

Crew: S/PE Michael Rauch (Royal Pains); PE Alan Cumming, Leopoldo Gout, Heather Kadin, Alex Kurtzman (Hawaii Five-0), James Patterson, Bill Robinson

Studio: CBS Television Studios

MISSION CONTROL

Trama: La prossima generazione di astronauti e scienziati della NASA si destreggia tra lavoro e vita privata durante una difficilissima missione che non prevede margini di errore.

Crew: S/PE Andy Weir (The Martian); PE Courtney Conte, Charles Eglee, Simon Kinberg, Quan Phung, Aditya Sood

Studio: CBS Television Studios

PERFECT CITIZEN

Trama: Dopo il suo coinvolgimento come informatore in uno scandalo internazionale, l'ex consigliere generale per la NSA intraprende una nuova carriera presso un noto studio legale di Boston, facendo i conti con il fatto che, mentre metà del paese pensa che lui sia il suo più grande patriota, l'altra metà lo considera un traditore.

Crew: S/PE Craig Turk (The Good Wife)

Studio: CBS Television Studios

Comedy

9J, 9K AND 9L

Trama: Co-scritta e interpretata dall'ex protagonista di Royal Pains Mark Feuerstein, la sitcom semi-autobiografica segue quest'ultimo nei panni di un uomo che si ritrova a vivere nello stesso palazzo in cui è cresciuto, schiacciato tra i due appartamenti nei quali risiedono i suoi genitori, il fratello, la cognata e il loro bambino.

Crew: S/PE Mark Feuerstein, Dana Klein (Friends); PE Dana Honor, Aaron Kaplan (American Housewife), Wendi Trilling

Studio: CBS Television Studios

ME, MYSELF AND I

Trama: La comedy esplora la vita di un uomo in un arco di 50 anni, concentrandosi su tre periodi distinti: quando aveva 14 anni nel 1991, a 40 anni nel presente e a 65 anni nel 2042.

Crew: S/PE Dan Kopelman (Malcolm); PE Dana Honor, Aaron Kaplan

Studio: Warner Bros. Television

FOX

Drama

PROGETTO SENZA TITOLO SUGLI X-MEN

Trama: Due genitori ordinari scoprono che i loro figli hanno poteri mutanti. Costretta a mettersi in fuga da un governo ostile, la famiglia si unisce con una rete underground di mutanti, lottando per la propria sopravvivenza.

Crew: S/PE Matt Nix (Duro a morire); PE Jim Chory, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg, Jeph Loeb, Bryan Singer (Legion)

Studio: 20th Century Fox Television, Marvel Television

Comedy

THIN ICE

Trama: Una donna reclama i propri sogni quando si ritrova alla fine del mondo - in Antartide - circondata da un gruppo di brillanti disadattati.

Crew: S/PE Elizabeth Meriwether (New Girl); S Mark Grimmer, Ed Macdonald; PE Katherine Pope

Studio: 20th Century Fox Television

NBC

Drama

FOR GOD AND COUNTRY

Trama: Uno sguardo nel complesso mondo degli eroi moderni, i militari più coraggiosi, costretti a grandi sacrifici personali mentre affrontano le missioni più impegnative e pericolose dietro le linee nemiche.

Crew: S/PE Dean Georgaris; PE Rachel Kaplan, Peter Traugott

Studio: Universal Television

GOOD GIRLS

Trama: Quando si ritrovano improvvisamente in condizioni disperate, tre mogli dei sobborghi decidono di smettere di giocare sul sicuro e rischiano tutto per riprendersi il potere e il prestigio perduto.

Crew: S/PE Jenna Bans (Grey's Anatomy); PE Avi Nir

Studio: Universal Television

REVERIE

Trama: Un ex detective specializzato in comportamento umano affronta una situazione disperata quando il lancio di un avanzato programma di realtà virtuale provoca qualcosa di pericoloso e non voluto.

Crew: S/PE Mickey Fisher; PE Justin Falvey, Darryl Frank, Brooklyn Weaver

Studio: Universal Television

Comedy

PROGETTO SENZA TITOLO DI KOURTNEY KANG

Trama: La serie racconta cosa voglia dire crescere come l'unica ragazza (Isabella Russo) nell'unica famiglia di razza mista nella periferia di Philadelphia, affrontando costantemente problematiche legate alla razza e al genere, senza mai perdere di vista il suo obiettivo di vita: diventare una Laker Girl come il suo idolo, Paula Abdul.

Crew: S/PE Kourtney Kang (How I Met Your Mother); R/PE Fred Savage (The Grinder); PE Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat), Mandy Summers

Studio: 20th Century Fox Television

PROGETTO SENZA TITOLO DI SETH MEYERS/MIKE O'BRIEN

Trama: Un cinico ma esilarante professore della Ivy League perde il suo lavoro ed è costretto a ripiegare su un impiego come insegnante di biologia di un liceo, dove impone il suo metodo d'insegnamento ortodosso e usa gli studenti per tracciare la sua vendetta contro chi gli ha nuociuto.

Crew: S/PE Mike O'Brien; PE Seth Meyers (Saturday Night Live), Lorne Michaels (30 Rock), Mike Showmaker, Andrew Singer

Studio: Universal Television

The CW



Nessun pilota ancora ordinato.

LEGENDA:

Blu = Aggiunta recente, S = Sceneggiatore, R = Regista, PE = Produttore esecutivo

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2017

Leggi anche: Le nuove Serie TV 2017 più attese