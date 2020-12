Netflix, 10 Serie TV da vedere con tutta la famiglia a Natale

Speciali Serie TV

Da Dash & Lily a Stranger Things, i titoli perfetti da guardare da soli o in compagnia durante le feste.

Questo Natale 2020, che ci costringe a casa, ci offre sicuramente l'occasione per trascorrere più tempo con la nostra famiglia. Tra una cena, una partita a carte, un regalo o una fetta di panettone, c'è sicuramente spazio anche per una nuova Serie TV su Netflix da iniziare tutti insieme. Mettere d'accordo persone diverse è sempre difficile: c'è chi predilige il dramma chi la commedia, chi vuole una storia piena di buoni sentimenti e chi ricca di mistero e segreti. Che il vostro nucleo familiare sia composto solo da due persone, sia allargato (nei limiti consentiti dai decreti, a quanto pare) o con dei bambini, ecco dieci Serie TV da vedere in streaming su Netflix con tutta la famiglia durante le feste natalizie. Le abbiamo scelte spaziando tra vari generi e predilegendo quelle che mettono il Natale al centro del racconto. Impossibile non trovare, tra queste, quella che fa per voi.

Le migliori Serie TV natalizie da vedere su Netflix

Su Netflix ci sono serie tv che celebrano lo spirito del Natale, come la deliziosa Dash & Lily, uscita recentemente, e la comedy Buon quel che vi pare. Ma ci sono anche avventure avvincenti da recuperare assolutamente, nel caso ancora non le aveste viste, come Stranger Things, una serie che può facilmente mettere d'accordo tutti. Ecco le nostre scelte.

Buon quel che vi pare

Questa comedy leggera con Dennis Quaid e Ashley Tisdale racconta le vicende di una famiglia, i Quinn, durante le festività natalizie. Quando la figlia più piccola, Emmy (Bridgit Mendler), porta per la prima volta a casa dei genitori il suo nuovo fidanzato, il burbero e protettivo padre (Quaid) fa di tutto per rendere la vita complicata al ragazzo. Il caos dei giorni di festa e lo stress per i preparativi mettono a dura prova la tranquillità della famiglia. Buon quel che vi pare (Merry Happy Whatever nella versione originale) è composta da otto episodi, uno per ogni giorno compreso tra Natale e Capodanno. L'idea del creatore Tucker Cawley è quella di dedicare ogni stagione a una festività quindi aspettiamoci di rivedere i Quinn magari alle prese con il Ringraziamento o il Quattro luglio.

Ci mancava solo Nick

Ci mancava solo Nick è una classica sitcom familiare senza pretese che si pone come unico scopo quello di intrattenere. La storia è incentrata sulla tredicenne Nick (Siena Agudong) che bussa alla porta della famiglia Tomphson facendo credere di essere una lontana parente. Il suo vero scopo, però, è vendicarsi di Ed e Liz (interpretati rispettivamente da Sean Astin e Melissa Joan Hart), i due genitori che l'hanno accolta, colpevoli - secondo lei - di averle rovinato la vita. Nel corso degli episodi la ragazza inizia ad affezionarsi alla famiglia tanto da chiedersi se debba attuare il suo piano fino alla fine. Anche se la serie è stata cancellata dopo una sola stagione (divisa in due parti), è particolarmente adatta per chi cerca un titolo da vedere senza doversi concentrare troppo (e per chi è un fan nostalgico di Sabrina, vita da strega).

Dark Crystal: La resistenza

Questa serie, realizzata quasi interamente con pupazzi animati e burattini, è il prequel televisivo dell'omonimo film fantasy del 1982 diretto da Jim Henson, creatore dei Muppet. La storia è ambientata su un pianeta semideserto di nome Thra, che si alimenta prendendo potere da una pietra nota come il Cristallo della Verità. Quando la quiete di questo mondo viene sconvolta dalla malvagia stirpe degli Skeksis che danneggia il Cristallo diffondendo un'epidemia, tre Gelfings - umanoidi con orecchie da elfo - decidono di intraprendere un pericoloso viaggio nel tentativo di salvare il pianeta. Una serie fantasy - che spicca per gli effetti visivi ricercati e particolari - ben si adatta alla magica atmosfera delle feste natalizie. Se si considera anche che tratta in modo delicato importanti temi sociali (il razzismo, il rispetto verso l'altro, i pregiudizi, la cura per l'ambiente e molti altri), capirete che Dark Crystal: La resistenza è una serie adatta anche a un pubblico giovane.

Dash & Lily

Dash & Lily è la serie perfetta per sentile lo spirito natalizio. Basata sull'apprezzato romanzo young adult di David Levithan e Rachel Cohn Come si scrive ti amo, questa comedy romantica è ambientata a New York City durante il periodo delle feste. Al centro del racconto ci sono il cinico Dash (Austin Abrams, Euphoria) e l'ottimista Lily (Midori Francis, The Birch). Lui è intelligente, maturo e indifferente all'atmosfera natalizia, lei è brillante, piena di speranza, frizzante e amante del Natale. Grazie a un taccuino preso e lasciato avanti e indietro per tutta la città, scoprono di avere in comune molte più cose di quante si sarebbero aspettati. In un periodo difficile, questa serie leggera e frizzante potrebbe infondere un po' di ottimismo e regalare qualche ora di svago.

Dion

Una serie che parla di un supereroe senza abbracciare tutti i cliché tipici del genere supereroistico. Perché il supereroe in questione è diverso da quelli a cui siamo abituati: Dion (Ja’Sia Young) è un bambino molto curioso che, dopo la morte del padre, viene cresciuto dalla madre single. Un giorno, scampato in modo misterioso a un incidente, scopre di avere strani poteri tra cui la telecinesi che né lui né sua madre riescono a controllare. Il ragazzo deve guardarsi anche da una pericolosa organizzazione governativa dalle intenzioni poco chiare. Dion, che è tratta da un fumetto scritto da Dennis Liu, uno dei creatori, è una serie adatta a tutta la famiglia soprattutto perché, superpoteri a parte, esplora il bel rapporto che si crea tra una madre, che vuole proteggere a tutti i costi suo figlio, e un figlio vivace e incuriosito dal mondo.

Natale con uno sconosciuto

Una serie romantica norvegese dedicata a chi è sfortunato in amore o a chi è single per scelta. La protagonista è la trentenne Johanne (Ida Elise Broch) la quale, stanca di deludere le aspettative della sua famiglia, annuncia a tutti di avere un nuovo fidanzato, in realtà inesistente. Invitata a portarlo a casa in occasione del Natale, Johanne avrà ventiquattro giorni di tempo per trovare il partner perfetto da presentare ai suoi genitori. Anche se potrebbe sembrare una serie incentrata su diversi stereotipi (primo tra tutti quello per cui essere single a trent'anni equivale a una sconfitta), Natale con uno sconosciuto diffonde un messaggio positivo sull'autodeterminazione e l'indipendenza femminile e riserva un finale interessante. Per chi ha già visto questa serie lo scorso anno, ricordiamo che è da poco disponibile la seconda stagione!

Segreti nel tempo

Questa miniserie tedesca (titolo originale Zeit der Geheimnisse) racconta la storia di tre generazioni di donne forti e determinate: la nonna Eva (Corinna Harfouch), la figlia Sonja (Christiane Paul) e le nipoti Vivi (Svenja Jung) e Lara (Leonie Benesch). Il racconto è ambientato durante le feste natalizie in tre anni diversi, ciascuno collocato in un decennio. Anno dopo anno le protagoniste affrontano segreti familiari cercando di riconciliarsi prima che sia troppo tardi. Un dramma delicato e profondo da guardare preferibilmente insieme alla mamma.

Stranger Things

La storia di un gruppo di ragazzini dell'immaginaria cittadina americana di Hawkins che negli anni '80 combatte contro l'oscura realtà parallela che si nasconde sotto la superficie della città potrebbe sembrare più adatta per Halloween che per Natale. Stranger Things, però, è la serie perfetta da guardare con tutta la famiglia: le citazioni nerd piaceranno al cugino appassionato di giochi di ruolo, la colonna sonora vintage al papà nostalgico, le storie d'amore alla sorella con la testa tra le nuvole. E poi: come non pensare a Joyce Byers (Winona Ryder) che cerca di comunicare con il Sottosopra mentre si montano le luci di Natale? Gli appassionati della serie le avranno scelte sicuramente con cura.

Tre giorni di Natale

Per gli amanti delle storie dalle tinte noir c'è questa miniserie spagnola che in tre episodi racconta la storia di quattro sorelle in diversi periodi della loro vita (l'adolescenza, l'età adulta e la vecchiaia) ma sempre il 25 dicembre. Tutto inizia quando il giorno di Natale, le tre sorelle, ancora bambine, accolgono la quarta, la figlia di un fuggitivo. Questo segreto cambierà definitivamente la loro vita legandole per sempre. Tra drammi, incomprensioni e misteri, le protagoniste trascorrono sempre delle feste che non dimenticheranno facilmente.

Una serie di sfortunati eventi

Una serie di sfortunati eventi è un dramedy intriso di umorismo nero e non convenzionale. La storia è incentrata sui fratelli Violet, Klaus e Sunny Baudelaire i quali, dopo la morte dei genitori, sono affidati a un lontano parente, il Conte Olaf (Neil Patrick Harris). Il perfido Conte, però, è determinato solo ad accaparrarsi l'eredità dei ragazzi e, per questo, rende loro la vita impossibile. Una serie eccentrica, colorata e volutamente esagerata ma con un racconto semplice e un linguaggio diretto; tutte caratteristiche le la rendono adatta a una visione condivisa.

Queste sono le Serie TV da vedere su Netflix a Natale da soli o, per chi può, in compagnia. Natale è soprattutto condivisione, quindi perché non condividere anche un momento di relax davanti alla TV? Un consiglio (che vi aiuterà a non trovare sotto l'albero liti furiose, oltre ai regali): se decidete di vedere una serie con i vostri familiari, mai guardare l'episodio successivo senza di loro!