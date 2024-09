La strega Agatha Harkness torna a causare problemi e guai nell'MCU: L'ideatrice e il cast presentano Agatha All Along

Speciali Serie TV

La nuova serie Marvel, spin-off di WandaVision, è in streaming su Disney+ dal 19 settembre.

Se WandaVision si è rivelata una delle serie Marvel più apprezzate dalla critica internazionale oltre che dal pubblico, il merito in gran parte va attribuito all’esuberante personaggio di Agatha Harkness, interpretato dalla sempre bravissima Kathryn Hahn. Un ruolo che le è valso addirittura la nomination agli Emmy. Appare quindi scelta più che condivisibile dedicarle una serie tutta sua: Agatha All Along, che arriverà su Disney+ giovedì 19 settembre con i primi due episodi, promette di regalare avventure ancor più spettacolari e avvincenti alla strega assetata di potere: "Alla Marvel si cerca sempre di avere dei cattivi non monodimensionali, e Agatha ne è l'esempio massimo" ha dichiarato l'ideatrice Jac Schaeffer, già al timone di WandaVision. "È una figura femminile complicata, con tante dimensioni diverse. C'è sempre qualcosa di personale, nefasto e complesso, siamo partiti da questo per creare Agatha All Along".

"Quando Kathryn è stata poi scelta per il ruolo, è diventata definitivamente una donna a tutto tondo. Si tratta di un’attrice esilarante e simpatica che sa anche essere drammatica, ha esposto alla perfezione questo vorace desiderio di potere. Kathryn ha incarnato Agatha alla perfezione, portando fascino, divertimento ma anche gravitas", ha continuato Schaeffer. Chiamata in causa, la protagonista della serie ha dichiarato il suo attaccamento al personaggio: "Amo molto questa parte. Molto di Agatha in WandaVision era pura performance. Lei stessa è in fondo un'attrice, sul set la chiamavamo affettuosamente 'cipolla in fiore', dal momento che c'erano così tanti strati di lei ancora da scoprire dopo WandaVision: si è costruita molte difese nel corso dei secoli. Ha un aspetto favoloso, ma non è giovane. Lavorare con Jac mi è sembrato subito grandioso in WandaVision. Potevo sentire le parole che aveva scritto sulla pagina, ne conoscevo il ritmo, ne capivo il tono. È stato molto naturale passare a Agatha All Along".

La trama di Agatha All Along

In Agatha All Along, undicesima serie del Marvel Cinematic Universe (MCU) lunga 9 episodi, la famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso adolescente goth, Billy (interpretato dalla star di Heartstopper Joe Locke), la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto, qualcosa che ci ricollega a WandaVision e ai tentativi della strega di assorbire la magia di Wanda. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e Billy mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la Strada...

Nella congrega di Agatha All Along

Tra le attrici di valore che compongono il cast spicca, e non poteva essere altrimenti, la talentuosa Aubrey Plaza nel ruolo di Rio Vidal, altra strega che verso Agatha ha un rapporto di amore e odio. Soprattutto odio... "Purtroppo non credo mi sia permesso di dire troppo, amo questo show ma non voglio finire nei guai. Tutto ciò che dirò del mio personaggio è che puoi aspettarti l'inaspettato. Non si ha idea di cosa succederà con lei, ci sono colpi di scena e ogni genere di sorprese", ha detto Plaza. "Kathryn e io abbiamo partecipato a Parks and Recreation molto, molto tempo fa, ma non abbiamo mai avuto vere e proprie interazioni, Quindi non vedevo l'ora di recitare con lei; ti offre sempre qualcosa su cui poter affondare i denti". Hahn ha replicato: "Aubrey è una di quelle interpreti che ammiro, qualsiasi cosa faccia. Non vuole mai rimanere in superficie, risulta sempre esilarante ma può anche essere molto straniante. La adoro".

I primi episodi di Agatha All Along evidenziano il grande lavoro fatto sui costumi e sulle scenografie, che cambiano completamente a ogni puntata. Un tripudio di inventiva che eleva il valore estetico dello show. In particolar modo la Strada delle Streghe, teatro principale delle avventure del gruppo di streghe, ha contribuito a creare affiatamento tra le attrici: "Una volta entrate sul set, ci rimanevamo per tutto il giorno", ha confermato Hahn. "Abbiamo creato insieme un piccolo circolo, tra una ripresa e l'altra, in cui ci sentivamo come una congrega. Ridevamo e basta, il cast tecnico poteva sentire le nostre risate dall'altra parte del set. Si è creata un’atmosfera così coinvolgente che non sentivamo il bisogno di allontanarci e tornare nel mondo esterno. Eravamo radicate in questo luogo magico. E poiché abbiamo lavorato con effetti speciali e trucchi totalmente meccanici, tutto era molto funzionale, tangibile. Non era qualcosa che dovevi immaginare". La leggendaria Patti LuPone, interprete della strega siciliana di 450 anni Lilia Calderu, ha ammesso: "Quando siamo entrate per la prima volta sul set della Strada delle Streghe credo che molte di noi siano scoppiate in lacrime, abbiano iniziato a piangere. Nel mio caso, non ho mai visto un set più bello in vita mia. Era semplicemente stupefacente".

Come si faceva una volta: Lo stile di Agatha All Along

La volontà di creare un universo elaborato attraverso effetti speciali vecchio stile è stata un’idea partita direttamente dall’altro, ovvero da Jac Schaeffer: "Ho concluso WandaVision con la voglia di fare di più. È stato così eccitante realizzare tutti quegli episodi diversi, ognuno col proprio trucco, scenografie, costumi, la musica, tutto. Quando abbiamo deciso di realizzare uno show basato su Agatha, sapevamo che avremmo dovuto alzare l’asticella. In WandaVision avevamo adoperato molti effetti meccanici perché era appropriato per l'epoca, ma con Agatha abbiamo raddoppiato, è stato più difficile ma molto più soddisfacente. Molte delle mie influenze personali come La storia infinita, Dark Crystal e Labyrinth sono finite nella serie. Sul set mi sembrava di avere 6 anni, era emozionante". Allo stesso modo la pensa la produttrice esecutiva Mary Livanos: "Questa volta siamo stati completamente pratici. Abbiamo rivisitato l'epoca d'oro della cinematografia hollywoodiana, un po' come avevamo fatto con WandaVision, ma questa volta flirtando con il fantasy e l'horror. Abbiamo creato miniature e fondali, che rendono questo mondo magico e reale per il pubblico".

L’ultima parola non poteva che spettare all’attrice al centro dell’intero progetto, la quale ha creato un personaggio destinato davvero a entrare nell'immaginario televisivo contemporaneo. "In WandaVision c’erano delle vere e proprie sorprese vecchio stile, ma con Agatha All Along ci siamo spinti oltre", ha detto Hahn con un sorriso fiero. "In precedenza non avevo avuto modo di essere diretta da Jac, ho solo recitato le sue storie meravigliose, è stato così emozionante essere diretta da lei in questo show. Non vedo l'ora di fare più con lei. Sa creare questi mondi incredibili in cui puoi soltanto lasciarti andare perché sono organismi vivi, pulsanti. In cui devi soltanto captare ciò che vi accade dentro. Come una strega...".