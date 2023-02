Dal videogioco alla serie tv: Dopo The Last of Us, 5 adattamenti che non vediamo l'ora di vedere

Speciali Serie TV

Tutti pazzi per la storia di Joel ed Ellie, prima di arrivare in tv un videogame vendutissimo e premiatissimo. Ora molte altre realtà provano a replicare il modello. Quali di queste serie tv sono le più promettenti?

Il successo di The Last of Us sull'americana HBO e in giro per il mondo suggerisce che potremmo trovarci all'alba di una nuova era per la tv, in cui i videogiochi faranno la parte che per anni è stata dei fumetti. Ci sono tanti motivi per cui la storia di Joel e Ellie sta piacendo così tanto al pubblico del piccolo schermo, e casi recenti come l'adattamento di Resident Evil a Netflix dimostrano che non basta prendere un gioco vendutissimo e convertirlo in una Serie TV per avere tutti dalla propria parte. Rispetto del materiale originale, capacità di espanderne la narrazione e il background dei personaggi in modi stimolanti, lo sforzo di trovare interpreti carismatici e l'impiego di risorse (di tutti i tipi) che permettano di portare alla vita i loro mondi fantasiosi senza rinunce dovrebbero essere a questo punto regole scolpite nella pietra. Da qualche mese si assiste a una corsa per accaparrarsi le proprietà più popolari. Quali di questi progetti sono i più promettenti? Abbiamo selezionato 5 adattamenti televisivi di videogiochi di successo da attendere con trepidazione, rivelando cosa racconteranno, dove e con chi.

5 Serie TV basate su un videogioco che non vediamo l'ora di vedere

Fallout

Se il mondo post-apocalittico di The Last of Us vi sembra inquietante, attendete di vedere quello di Fallout. Ambientato nel 22° secolo, all'indomani di un olocausto nucleare che ha devastato il pianeta, il videogioco immagina un mondo in cui i pochi sopravvissuti sono per lo più - ma non soltanto - coloro che si sono rifugiati nei Vault, piccole comunità sotterranee solo in apparenza ben strutturate, per proteggersi dalle radiazioni ma anche dai letali mutanti e banditi delle desolate terre di superficie. O così era stato detto loro. In realtà, i Vault facevano parte di un esperimento governativo che studiava segmenti di popolazione per osservarne le reazioni allo stress dell'isolamento forzato e come avrebbero colonizzato la Terra dopo la riapertura. La serie di Prime Video, già in produzione, ruoterà attorno ai residenti del Vault 33, situato nell'area di San Diego. È uno dei rifugi più piccoli costruiti dalla Vault-Tec, con pochissime persone ammesse all'interno. Gli attori al momento confermati nel cast sono Walton Goggins (Justified), Ella Purnell (Yellowjackets) e Kyle Maclachlan (Twin Peaks).

God of War

Sempre Prime Video sta lavorando con l'ideatore de La Ruota del Tempo Rafe Judkins a God of War, adattamento dell'omonima serie di videogame action-adventure basata sulla mitologia greca e norrena. La storia si concentra su Kratos, il Dio della Guerra, che, dopo essersi esiliato dal suo passato intriso di sangue nell'Antica Grecia, posa per sempre le sue armi nel regno norreno di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos parte per un viaggio pericoloso con il figlio estraniato per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta, come lei desiderava. Kratos si rende conto presto che il viaggio è un'epica ricerca sotto mentite spoglie che metterà alla prova questo legame padre-figlio e lo costringerà a combattere nuovi dèi e mostri per la salvezza del mondo. La serie è stata ordinata ufficialmente lo scorso dicembre e al momento non sono stati ancora resi noti i nomi degli attori coinvolti.

Horizon Zero Dawn

Uno dei più grandi successi videoludici recenti, vincitore di innumerevoli premi, soprattutto per la sua storia originale, Horizon Zero Dawn trasporta i giocatori in un'America post-apocalittica del futuro abitata da creature robotiche - note come Macchine - di varie forme e dimensioni. Un'ambiziosa, intelligente ma emarginata cacciatrice di nome Aloy si dirige verso una sconosciuta frontiera, temuta dalla sua e dalle altre tribù, per indagare sulla misteriosa piaga che ha colpito la Terra e, soprattutto, trovare una copia di GAIA, l'intelligenza artificiale principale del sistema di terraformazione Zero Dawn, così da poter riparare la biosfera e salvare il pianeta. L'adattamento live-action è alle prime fasi dello sviluppo e sta interessando Netflix insieme con l'ideatore di The Umbrella Academy Steve Blackman. Tutto quello che possiamo sapere al momento è che Aloy sarà anche uno dei personaggi della serie.

Alan Wake

AMC, la rete americana dietro The Walking Dead, sta lavorando invece a una serie tv basata sul videogame survival horror Alan Wake, progetto che sta coinvolgendo in prima persona il suo creatore Sam Lake. Concepita per assomigliare a una serie tv, con il racconto della storia diviso in episodi, l'opera prende il nome dal suo protagonista, uno scrittore di successo che si reca nella tranquilla cittadina di Bright Falls, nello Stato di Washington, per quella che pensa sia una vacanza ma che sua moglie Alice gli rivela essere un'occasione per farlo riprendere dal grave “blocco” che lo tormenta da due anni. Ben presto, tutto si trasforma però in un incubo. Bright Falls si rivela un luogo maledetto, che nasconde terribili segreti e forze oscure. Quando Alice scompare, apparentemente inghiottita dalle acque intorno alla piccola isola che ospita il loro cottage, Alan inizia una corsa contro il tempo per ritrovarla e salvarla, minacciato da misteriose ombre oscure e sconvolto e confuso da verità sconcertanti.

Tomb Raider

Una delle IP più celebri, longeve e redditizie nella storia dei videogame, Tomb Raider si è da poco addentrata nella giunga dell'offerta televisiva dopo quasi trent'anni di militanza viodeoludica e anche cinematografica. Il progetto di Prime Video sta già facendo parlare molto di sé perché coinvolge la pluripremiata ideatrice di Fleabag e Killing Eve Phoebe Waller-Bridge. Ancora nessuna parola sull'attrice che interpreterà la protagonista, l'archeologa e ricca avventuriera inglese abile nell'azione e nell'uso delle armi Lara Croft, dopo la famosa versione portata alla vita da Angelina Jolie nel film del 2001, seguita dal premio Oscar Alicia Vikander nel reboot del 2018. In attesa di saperne di più, su Netflix è in arrivo un adattamento animato, intitolato anch'esso Tomb Raider. Nell'anime, Lara Croft avrà la voce della star di Agent Carter Hayley Atwell.