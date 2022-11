Bosé, la serie debutta su Paramount+: intervista con Valeria Solarino che interpreta Lucia, madre di Miguel

Speciali Serie TV

Arriva il 3 novembre su Paramount+ Bosè, la serie biografica sulla movimentata vita di Miguel Bosè. Abbiamo intervistato Valeria Solarino che interpreta la madre del cantante e ballerino, Lucia Bosè.

Carisma ne aveva da vendere Miguel Bosé quando era all'apice del successo. E il talento nel canto e nel ballo andava di pari passo, altrimenti non avrebbe sedotto artisticamente milioni di persone. È sempre stato una persona riservata, Luis Miguel González Dominguín, nato a Panama il 3 aprile 1956 dall'attrice italiana Lucia Bosé e dal torero Luis Miguel González Lucas. Cresciuto in Spagna e in seguito naturalizzato italiano, ha portato su di sé un alone di fascino e mistero che viene ora svelato nella serie biografica Bosé, dal 3 novembre disponibile in tutti i 6 episodi su Paramount+.

José Pastor e Iván Sánchez sono gli attori che ritraggono l'artista in diversi momenti della sua vita. Il cast comprende anche Nacho Fresneda nel ruolo del padre, Valeria Solarino nel ruolo della madre, Alicia Borrachero nel ruolo de La Tata, una figura centrale nella vita di Miguel Bosé, Ana Jara nel ruolo della migliore amica, Miguel Ángel Muñoz nel ruolo del cantante Julio Iglesias e Mariela Garriga nel ruolo di Giannina Facio.

Abbiamo incontrato e intervistato Valeria Solarino, come potete vedere nel video qui sotto, che ci racconta come ha ottenuto il ruolo e cosa ha imparato sulla storia vera raccontata da questa serie.





Bosé: trama e trailer della nuova serie su Paramount+

Per la prima volta e in esclusiva su Paramount+, Bosé abbatte i muri dell'incredibile vita del cantautore, i suoi punti di forza e le sue debolezze e offre al pubblico uno sguardo intimo sulla sua carriera. Fin dalla nascita, Miguel Bosé era destinato alla grandezza, nonostante le rigide convenzioni imposte dalla Spagna, suo paese natale, negli anni Sessanta. Suo padre, Luis Miguel Dominguin, era tradizionale e conservatore e una figura di spicco della corrida spagnola, mentre sua madre, Lucia Bosé, era una grande star del cinema italiano, sofisticata e moderna nei modi. Bosé nacque con il carattere forte del padre, la bellezza della madre, la ribellione e l'eleganza di entrambi.